脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍

▲ 有醫生拆解脂肪肝常見的3大迷思，指出1種飲食習慣容易被忽略卻會導致肝臟健康惡化。

【脂肪肝/脂肪肝成因/脂肪肝迷思/肝臟健康】脂肪肝的問題近年來越發普遍，有醫生就拆解3大脂肪肝迷思，其中有1個飲食習慣較容易被忽略，但其實分分鐘惹禍，令肝臟健康惡化。

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台灣減重科醫生許芷瑜日前在個人Facebook專頁發文，引述衛生福利部（衛福部）2023年的統計，指出肝癌已連續44年在當地市民的十大癌症死因中位列第二；以往肝癌的成因大多是乙型或丙型肝炎，但近期脂肪肝的盛行率正步攀升，一旦進入中度脂肪肝卻置之不理，除了可能造成肝硬化，罹患肝癌的風險亦會增加。

脂肪肝｜拆解脂肪肝3大迷思

她續指，有許多市民都是接受健康檢查時才得知自己有脂肪肝的問題，想要處理卻用錯方式，反而導致情況惡化。有見及此，她就列出以下3大常見的脂肪肝迷思：

1. 吃太油才會有脂肪肝

許芷瑜表示，很多人都以為患上脂肪肝純粹是因為食用過多油脂，但其實攝取過多的高醣食物、精製澱粉或含糖飲品都會轉化成脂肪，在肝臟中儲存。 此外，酒精、代謝症候群、糖尿病、營養不均衡、錯誤的飲食習慣等因素都有可能導致脂肪肝。

2. 控制飲食但不戒酒

不少人在想要減肥或改善脂肪肝的時候，會第一時間聯想到控制飲食，但除了飲食之外，亦不能忽略酒精對身體的影響。許芷瑜表示，若是每天都進行飯後小酌，甚至飲酒過量，不但會對肝臟造成額外的負擔、加重脂肪肝的進程，還有可能會引發肝炎或肝硬化，對於減重亦是一大阻礙。

3. 自行購買口服保肝藥或保健品

市面上的保健品種類繁多，當中亦不乏口服保肝藥，但切勿錯信這些藥物能夠逆轉脂肪肝。許芷瑜就指出，口服保肝藥或保健品只能輔助改善肝臟健康，並不能從根本去解決脂肪肝的問題，真正有效且長久的方式為調整飲食、運動及減重。

脂肪肝｜愛吃1類食物+飲品引發脂肪肝

許芷瑜之後又分享病例，表示曾有一名48歲的女子求診，大呻自己年輕時體重一直維持得很好，數年前接受檢查亦一切正常，如今卻患上輕度脂肪肝，因此感到相當不解。於是她為這名患者進行測量，發現其BMI值為24，體脂率為34%，腰圍則是82cm，三者皆稍微超過標準；細問之下，才知道原來患者平日不但愛吃麻辣燙、滷味、燒烤、串燒等重口味食物，而且還會以梅酒、啤酒或清酒佐餐，如果前一日有聚會吃大餐，隔天便會為了控制體重和補充纖維而以水果餐替代正餐。

對此許芷瑜就解釋，這位女子愛吃的食物在烹調過程或多或少都含隱形糖，再加上頻繁飲酒及食用過量水果，結果就造成體脂變高和脂肪肝的情況。她補充，脂肪肝通常沒有明顯症狀，而肝臟又是刻苦耐勞的器官，導致多數人都不小心忽略肝臟健康的重要性，直到進行健康檢查才發現異常。

對此許芷瑜就解釋，這位女子愛吃的食物在烹調過程或多或少都含隱形糖，再加上頻繁飲酒及食用過量水果，結果就造成體脂變高和脂肪肝的情況。她補充，脂肪肝通常沒有明顯症狀，而肝臟又是刻苦耐勞的器官，導致多數人都不小心忽略肝臟健康的重要性，直到進行健康檢查才發現異常。

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脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

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