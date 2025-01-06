  • 18°C
香港時間：202516日 (一) 01:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關愛座爭議｜年輕乘客坐關愛座被老夫婦狠批　網民質疑：後生仔一坐好似有罪

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

年輕乘客坐關愛座被老夫婦狠批，網民質疑：後生仔一坐好似有罪。

【關愛座 / 港鐵 / 港女】近年來，關於關愛座的討論絡繹不絕，有解釋認為，一般乘客理論上亦可就坐，在遇上有需要人士時主動騰出座位即可。

然而，有港女日前在Threads發文，指其乘搭港鐵時，由於大部分乘客在旺角站下車，車廂內空出不少座位，1名年輕乘客便坐在關愛座，不料被剛上車的一對老夫婦辱罵指責，樓主不經發問年輕乘客有何錯處。

關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧

港鐵車廂內有不少空位，1名年輕乘客坐在關愛座，竟被剛上車的一對老夫婦辱罵指責。（資料圖片）

關愛座爭議｜年輕乘客坐關愛座被狠批

樓主發文指，她早前乘搭港鐵時，許多乘客於旺角站下車，因而車廂內空出許多座位，後有1名年輕乘客上車並坐在關愛座上，立即被一對老夫婦用手「指一指」，示意對方離開，坐到非關愛座，更用英語直言「你坐咗senior嘅位，this is for senior」。

樓主表示，當時該名乘客疑本就打算移到旁邊空位，但無奈一坐下便被指責，而這對老夫婦氣焰更盛，直接出言責罵，「話咩個位係畀老人家㗎，又無端端話個個人讀屎片？」，「成程得佢自己狂鬧，鬧到本身另一個坐關愛座嘅人都走」。

樓主質疑道，「而家搞到成日驚畀人鬧，避開啲關愛座，好似坐咗就係罪人咁」。（《每一程，滿載期待》劇照）

關愛座爭議｜樓主質疑年輕人為何不能坐

樓主發帖講述該見聞後，質疑現時「奇怪的」關愛座文化，不禁發問「究竟幾時有吉位都唔可以坐關愛座，係邊個畀啲錯誤訊息佢哋得老人家可以坐，點解後生一坐就好似有罪咁？」，她認為無論是否關愛座，見到有需要的人，通常都會主動讓座，直指「而家搞到成日驚畀人鬧，避開啲關愛座，好似坐咗就係罪人咁」。

讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止

讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑

讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑
12:02 2024/08/30
讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑
讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢
12:46 2024/12/05
讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢
讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止
12:21 2024/10/25
讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止
關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧
14:01 2024/11/25
關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧

你可能感興趣

讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑
12:02 2024/08/30
讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑
讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢
12:46 2024/12/05
讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢
讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止
12:21 2024/10/25
讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止
關愛座 港鐵 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

小寒節氣2025｜廿四節氣小寒4大禁忌+2個習俗　命理師警告「做1事」恐全年行衰運
小寒節氣2025｜廿四節氣小寒4大禁忌+2個習俗　命理師警告「做1事」恐全年行衰運
急症室最長等候時間（01月06日 時間00:05）
急症室最長等候時間（01月06日 時間00:05）
飲食攻略｜2種日韓國民美食可防癌　醫生警告恐暗藏陷阱增加心血管疾病及糖尿病風險
飲食攻略｜2種日韓國民美食可防癌　醫生警告恐暗藏陷阱增加心血管疾病及糖尿病風險
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
突發｜沙角邨36歲男子乘電梯時暈倒跌下　送院搶救後不治
突發｜沙角邨36歲男子乘電梯時暈倒跌下　送院搶救後不治