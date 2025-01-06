關愛座爭議｜年輕乘客坐關愛座被老夫婦狠批　網民質疑：後生仔一坐好似有罪

▲ 年輕乘客坐關愛座被老夫婦狠批，網民質疑：後生仔一坐好似有罪。

【關愛座 / 港鐵 / 港女】近年來，關於關愛座的討論絡繹不絕，有解釋認為，一般乘客理論上亦可就坐，在遇上有需要人士時主動騰出座位即可。

然而，有港女日前在Threads發文，指其乘搭港鐵時，由於大部分乘客在旺角站下車，車廂內空出不少座位，1名年輕乘客便坐在關愛座，不料被剛上車的一對老夫婦辱罵指責，樓主不經發問年輕乘客有何錯處。

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▲ 港鐵車廂內有不少空位，1名年輕乘客坐在關愛座，竟被剛上車的一對老夫婦辱罵指責。（資料圖片）

關愛座爭議｜年輕乘客坐關愛座被狠批

樓主發文指，她早前乘搭港鐵時，許多乘客於旺角站下車，因而車廂內空出許多座位，後有1名年輕乘客上車並坐在關愛座上，立即被一對老夫婦用手「指一指」，示意對方離開，坐到非關愛座，更用英語直言「你坐咗senior嘅位，this is for senior」。

樓主表示，當時該名乘客疑本就打算移到旁邊空位，但無奈一坐下便被指責，而這對老夫婦氣焰更盛，直接出言責罵，「話咩個位係畀老人家㗎，又無端端話個個人讀屎片？」，「成程得佢自己狂鬧，鬧到本身另一個坐關愛座嘅人都走」。

▲ 樓主質疑道，「而家搞到成日驚畀人鬧，避開啲關愛座，好似坐咗就係罪人咁」。（《每一程，滿載期待》劇照）

關愛座爭議｜樓主質疑年輕人為何不能坐

樓主發帖講述該見聞後，質疑現時「奇怪的」關愛座文化，不禁發問「究竟幾時有吉位都唔可以坐關愛座，係邊個畀啲錯誤訊息佢哋得老人家可以坐，點解後生一坐就好似有罪咁？」，她認為無論是否關愛座，見到有需要的人，通常都會主動讓座，直指「而家搞到成日驚畀人鬧，避開啲關愛座，好似坐咗就係罪人咁」。

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