消防開放日2025｜1月全港6區免費消防嘉年華　充氣彈床/試穿消防制服/攤位遊戲

▲ 香港消防處將於1月在香港6區舉辦消防局開放日，家長可以帶小朋友一齊入場玩！

【免費親子好去處/消防開放日2025】想小朋友從職業體驗遊戲增長知識，可以參加消防局開放日！消防局將於1月在香港6區舉辦消防局開放日，以提高市民安全意識，今次活動同樣精彩豐富，包括攤位遊戲、消防及救援示範，及展覽等，家長們切勿錯過！

消防局開放日2025｜香港6區舉辦消防局免費開放日

消防局將於1月4、11、12及18日，分別在荃灣、觀塘、粉嶺、青衣、元朗及大埔舉行消防局免費開放日及嘉年華，讓小朋友了解更多消防及救援人員的工作，主要活動包括攤位遊戲、消防及救護車展覽、兒童消防服拍照、消防操練示範等。活動費用全免，毋須事先登記，方便大家隨時入場玩。

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最新影片推介：

消防開放日2025｜1.荃灣區防火嘉年華

荃灣區防火嘉年華將於1月4日（星期六）在荃灣沙咀道遊樂場舉行，活動內容包括消防車輛及救護車輛展覽、消防處工作犬示範、防災應急教育、兒童消防服及救護制服攝影區等。活動免費入場，遊戲券會於活動當日現場派發。

荃灣區防火嘉年華

日期：1月4日（星期六）

時間：13:00-17:00

地點：荃灣沙咀道遊樂場

費用：免費入場

查詢電話：3515 5654

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消防開放日2025｜2.觀塘區防災與應急宣傳巡遊暨嘉年華

觀塘區防災與應急宣傳巡遊暨嘉年華將於1月4日（星期六）在觀塘市中心自由空間（裕民坊）舉行，活動內容包括攤位遊戲、防火劇場、逃生頭套示範、搜救犬表演及消防安全展覽等。而宣傳巡遊將由觀塘市中心自由空間出發，途經茶果嶺村口、三家村避風塘、酒美苑灝美閣等地。活動免費入場，現場派發攤位券，先到先得。

觀塘區防災與應急宣傳巡遊暨嘉年華

日期：1月4日（星期六）

時間：宣傳巡遊：10:00-12:00

嘉年華：14:00-17:00（典禮儀式於2:30開始）

地點：宣傳巡遊：觀塘市中心自由空間（裕民坊）至觀塘工業區駿業街

嘉年華：觀塘市中心自由空間（裕民坊）

費用：免費入場

查詢電話：2793 2019 / 3106 8041

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消防開放日2025｜3.北區防火安全活動日

北區防火安全活動日將於1月11日（星期六）在粉嶺遊樂場舉行，活動內容包括充氣彈床、消防工作犬示範、兒童試穿消防及救護制服、救護電單車及電動車等，小朋友在活動中集齊指定數量的印章，可換領紀念品1份，以及粉嶺消防局及救護站導賞團券，數量有限，送完即止。

北區防火安全活動日

日期：1月11日（星期六）

時間：10:00-16:00

地點：粉嶺遊樂場

費用：免費入場

查詢電話：2675 1837

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消防開放日2025｜4.葵青區防火嘉年華2025暨青衣消防局開放日

葵青區防火嘉年華2025暨青衣消防局開放日將於1月12日（星期日）在青衣消防局舉行，活動內容包括醒獅表演、消防車輛及工具展覽、消防操練示範、兒童消防服拍照及攤位遊戲等。

葵青區防火嘉年華2025暨青衣消防局開放日

日期：1月12日（星期日）

時間：第1節：10:30-13:30

第2節：14:00-17:00

地點：青衣青衣鄉事會路1號

費用：免費入場

查詢電話：2495 0452

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消防開放日2025｜5.元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮

元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮將於1月12日（星期日）在元朗安興街安興遊樂場舉行，活動內容包括消防車、救護車及裝備展覽、大型充氣滑梯、台上歌舞表演及救護演練個案示範。



元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮

日期：1月12日（星期六）

時間：13:00-17:00

地點：元朗安興街安興遊樂場

費用：免費入場

查詢電話：3188 2279

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消防開放日2025｜6.大埔消防局及救護站開放日

大埔區防災應急嘉年華暨大埔消防局及救護站開放日將於1月18日（星期六）在大埔消防局舉行，活動內容包括消防操練示範、消防及救護設備展覽、攤位遊戲及綜合表演等。

大埔區防災應急嘉年華暨大埔消防局及救護站開放日

日期：1月18日（星期六）

時間：11:00-16:00

地點：大埔消防局

費用：免費入場

查詢電話：2654 1432

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