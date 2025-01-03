消防開放日2025｜1月全港6區免費消防嘉年華 充氣彈床/試穿消防制服/攤位遊戲
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【免費親子好去處/消防開放日2025】想小朋友從職業體驗遊戲增長知識，可以參加消防局開放日！消防局將於1月在香港6區舉辦消防局開放日，以提高市民安全意識，今次活動同樣精彩豐富，包括攤位遊戲、消防及救援示範，及展覽等，家長們切勿錯過！
消防局開放日2025｜香港6區舉辦消防局免費開放日
消防局將於1月4、11、12及18日，分別在荃灣、觀塘、粉嶺、青衣、元朗及大埔舉行消防局免費開放日及嘉年華，讓小朋友了解更多消防及救援人員的工作，主要活動包括攤位遊戲、消防及救護車展覽、兒童消防服拍照、消防操練示範等。活動費用全免，毋須事先登記，方便大家隨時入場玩。
最新影片推介：
消防開放日2025｜1.荃灣區防火嘉年華
荃灣區防火嘉年華將於1月4日（星期六）在荃灣沙咀道遊樂場舉行，活動內容包括消防車輛及救護車輛展覽、消防處工作犬示範、防災應急教育、兒童消防服及救護制服攝影區等。活動免費入場，遊戲券會於活動當日現場派發。
荃灣區防火嘉年華
日期：1月4日（星期六）
時間：13:00-17:00
地點：荃灣沙咀道遊樂場
費用：免費入場
查詢電話：3515 5654
消防開放日2025｜2.觀塘區防災與應急宣傳巡遊暨嘉年華
觀塘區防災與應急宣傳巡遊暨嘉年華將於1月4日（星期六）在觀塘市中心自由空間（裕民坊）舉行，活動內容包括攤位遊戲、防火劇場、逃生頭套示範、搜救犬表演及消防安全展覽等。而宣傳巡遊將由觀塘市中心自由空間出發，途經茶果嶺村口、三家村避風塘、酒美苑灝美閣等地。活動免費入場，現場派發攤位券，先到先得。
觀塘區防災與應急宣傳巡遊暨嘉年華
日期：1月4日（星期六）
時間：宣傳巡遊：10:00-12:00
嘉年華：14:00-17:00（典禮儀式於2:30開始）
地點：宣傳巡遊：觀塘市中心自由空間（裕民坊）至觀塘工業區駿業街
嘉年華：觀塘市中心自由空間（裕民坊）
費用：免費入場
查詢電話：2793 2019 / 3106 8041
消防開放日2025｜3.北區防火安全活動日
北區防火安全活動日將於1月11日（星期六）在粉嶺遊樂場舉行，活動內容包括充氣彈床、消防工作犬示範、兒童試穿消防及救護制服、救護電單車及電動車等，小朋友在活動中集齊指定數量的印章，可換領紀念品1份，以及粉嶺消防局及救護站導賞團券，數量有限，送完即止。
北區防火安全活動日
日期：1月11日（星期六）
時間：10:00-16:00
地點：粉嶺遊樂場
費用：免費入場
查詢電話：2675 1837
消防開放日2025｜4.葵青區防火嘉年華2025暨青衣消防局開放日
葵青區防火嘉年華2025暨青衣消防局開放日將於1月12日（星期日）在青衣消防局舉行，活動內容包括醒獅表演、消防車輛及工具展覽、消防操練示範、兒童消防服拍照及攤位遊戲等。
葵青區防火嘉年華2025暨青衣消防局開放日
日期：1月12日（星期日）
時間：第1節：10:30-13:30
第2節：14:00-17:00
地點：青衣青衣鄉事會路1號
費用：免費入場
查詢電話：2495 0452
消防開放日2025｜5.元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮
元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮將於1月12日（星期日）在元朗安興街安興遊樂場舉行，活動內容包括消防車、救護車及裝備展覽、大型充氣滑梯、台上歌舞表演及救護演練個案示範。
元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮
日期：1月12日（星期六）
時間：13:00-17:00
地點：元朗安興街安興遊樂場
費用：免費入場
查詢電話：3188 2279
消防開放日2025｜6.大埔消防局及救護站開放日
大埔區防災應急嘉年華暨大埔消防局及救護站開放日將於1月18日（星期六）在大埔消防局舉行，活動內容包括消防操練示範、消防及救護設備展覽、攤位遊戲及綜合表演等。
大埔區防災應急嘉年華暨大埔消防局及救護站開放日
日期：1月18日（星期六）
時間：11:00-16:00
地點：大埔消防局
費用：免費入場
查詢電話：2654 1432
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