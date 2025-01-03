見工面試｜電話/視像面試技巧全攻略　做對9件事提高見工成功率

▲ 電話/視像面試技巧全攻略，做對9件事提高見工成功率。

【面試/見工/求職/面試題目】電話面試一直都存在，而視像面試近年更加普遍。今天半宅職薯就和大家分享電話和視像面試的技巧。

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見工面試｜電話面試4大技巧

一旦你申請了工作，就要有心理準備會有突擊電話面試。

以下是電話面試要注意的地方：

電話面試技巧｜1. 提起精神

你接到電話的第一聲並不是無神無氣的：「喂......」，而應該是精神煥發的：「早晨/午安，我係 Peter」。

電話面試技巧｜2. 語速適中

你必須知道，在電話中快速說話別人是很難聽到的。所以如果你平時習慣說話快速，在電話面試中便要調教一下語速，讓面試官清楚聽得到。

電話面試技巧｜3. 內容扼要，直中核心

拿著電話聽冗長的說話感覺令人難受。所以說話內容應該盡量握要，正中核心。如果有一些內容需要詳細解釋的話，建議先講結論，之後再解釋。

電話面試技巧｜4. 完結時先讓對方收線

先讓對方收線其實是一種禮貌，也能避免面試官突然想起問題追問時，已被你收線。我試過電話面試一位申請人，他的表現不太好，而他最疏忽的是，他在電話面試完結後，我仍未收線時便已經向身邊的人說：「唉！衰咗囉......」，給人一種不專業的感覺。

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見工面試｜視像面試5大技巧

視像面試通常都是預約式的，讓你可以準備好適當的地點及以最佳狀態應對。

視像面試技巧｜1. 選擇適當地點

最理想的環境，當然是留在家的書房。但未必每個人的住所都有適當空間，有些人會選擇在寧靜的咖啡室，也有人會選擇在寧靜的公園，總之環境寧靜，燈光適中，沒有干擾便可以。

視像面試技巧｜2. 是否應該「去背景」

你在視像面試的背景也在傳遞信息。如果你的背景是一個放滿參考書的書櫃，那麼便顯示你是一個崇尚知識和好學的人；如果你的背景是一個放滿模型玩具的玻璃櫃，那麼便對於應徵相關行業有幫助。但如果你的背景雜亂，我建議你使用去背景功能。

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視像面試技巧｜3. 眼神視線

大多數人都會自然地望著電話螢幕，但更專業的做法，是望著電話鏡頭。只差少許的眼神角度，在面試官一方的觀感，可以相差很大。

視像面試技巧｜4. 身體語言和表情

由於電話鏡頭範圍集中於你膊頭以上位置，你的表情和頭部動作，比你的手勢更加重要。於說重點的時候輕微點頭，於完成答題之後輕輕點頭並微笑，都可以加強你的氣場。在家練習時，你可以參考新聞報導員的表情和頭部動作，他們在這方面都十分專業。

視像面試技巧｜5. 是否應該準備「貓紙」？

有些人會在鏡頭旁邊放置「貓紙」，然後照稿讀出答案。這方法不是不可以，只是不夠專業，不利申請中級位置的職位。要是你申請的工作是一份優薪厚職，我建議你背熟所有資料，因為面試官是看得出的。

結語

別以為電話及視像面試好像不夠正式便掉以輕心。如果你重視這份工作的話，每一個階段，每一個細節，都必須全力以赴，這樣才能覓得夢想中的工作。

筆者簡介

半宅職薯 －企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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