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中大人事｜段崇智7年校長任期內　曾經歷反修例風波校董會改組

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 24 分鐘前

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段崇智在任校長曾經歷反修例風波及中大校董會改組（資料圖片）

中大校長段崇智任內7年發生反修例風波及中大校董會改組，爭議不斷，他最終在去年1月表示隨着中大校董會通過改組，是合適時機讓大學物色新校長。惟他任內最後一年，仍曾因換校徽風波而跟校董會隔空角力。

段崇智於2018年1月1日起接替沈祖堯出任第8任中大校長，直至2022年獲中大校董會續聘3年，原定至2026年底結束任期，惟他最終在去年1月8日向中大校董會請辭，提前於本月7日卸任。

他7年任期內，曾在2019年反修例風波期間表示經查證後須譴責警方，事後即遭建制派及官媒點名抨擊，同年11月他曾親赴「中大二號橋」示威現場斡旋不果。直至前年11月立法會三讀通過修例啟動中大校董會重組，改由校外成員佔多數，同年12月校董會通過即時解僱段崇智「副手」、捲入改組風波的時任中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培；時隔1個月後，段崇智便請辭。

換校徽事件　跟校董會隔空角力

及後就2022年中大校慶60周年換校徽調查一事上，中大校董會於去年7月29日會議中議決，斥中大管理層在推行換校徽項目過程中「誤判」，揭換校徽涉400萬元開支；段崇智翌日發聲明稱，換校徽決定是獲得時任校董會執行委員會「通過」；中大校董會主席查逸超事後致涵校董會及管理層，反駁指執委會只是獲「知會」相關議題。

此外，就段崇智在7月29日稱會為事件負上整體責任，本報昨向中大查詢校董會如何向卸任在即的段崇智追究責任，中大昨回覆稱已於去年7月29日發聲明，校方沒有進一步補充。

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