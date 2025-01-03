中大人事｜候任校長盧煜明走訪書院爭取與學生溝通　學生代表期望盡快見面

▲ 中大醫學院副院長盧煜明將於下周三接任校長（資料圖片）

中文大學醫學院副院長盧煜明將於下周三（8日）接替段崇智，成為第9任中大校長。他近日接受中大刊物訪問時表示，自去年9月任命宣布後，已輪流到各個書院與學生見面，爭取機會與學生多溝通。

盧煜明於去年9月27日獲中大校董會通過任命中大校長，當日他曾向傳媒表示相信其任內可協助學生完成重建中大學生會；當日中大校董會主席查逸超亦說冀於去年底至今年初選出5名師生及校友校董。

借鏡牛津劍橋 着重全人教育

盧煜明在上月出版的中大校友事務處刊物《中大校友》訪問中表示，對於即將接任中大校長，他說幸好能參考同樣採用書院制的牛津大學及劍橋大學，着重全人教育，「大學負責知識灌輸及傳授，而書院就教你如何做人，將不同科目的學生及老師放在一起，令你對文化及科學有更全面的認識。」他又說一直珍視中大獨特的書院制度，當校方宣布他擔任校長後，他已開始輪流到各個書院見更多的學生，爭取機會與學生多溝通，多聆聽他們的心聲。

中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言昨向本報表示，目前尚未與盧煜明接觸，期望能盡快見面，並持續就重建中大學生會和各樣校務交流。

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