區議會｜被指近一成區議員曾「違規缺席」會議　民政署：缺席個別會議非違規

▲ 有報道指，過去一年，470名區議員中，至少45人曾不獲會議同意而缺席1至2次委員會會議，佔比近一成。（資料圖片）

有報道指，過去一年，470名區議員中，至少45人曾不獲會議同意而缺席1至2次委員會會議，佔比近一成，該報道以「違規缺席」形容有關缺席。

民政事務總署澄清指，所有區議員都符合《區議員履職監察制度指引》的規定，即會議出席率都不低於80%，沒有任何區議員違規；認為報道指部分區議員「違規缺席」會議的表述並不正確，缺席個別會議並非違規。

民政署：逾九成議員​出席全部委員會會議 或獲同意而缺席

民政事務總署指，470名區議員中，超過98%出席了全部區議會大會或只在會議同意下缺席；超過90%出席了全部委員會／工作小組的會議或只在會議同意下缺席；除了出席區議會大會外，每名區議員平均出席28個委員會／工作小組的會議。換言之，近一成議員不獲會議同意而缺席委員會／工作小組的會議。

署方說，

今屆區議員的會議出席率之高為歷屆之最，充分反映區議員在完善地區治理方面的努力和工作。

《指引》列明區議會只會同意身體不適或區議會認為合理的其他理由而缺席

《區議員履職監察制度指引》列明，如因公務或健康等理由未能出席區議會會議，必須在會議前向區議會秘書處遞交申請，區議會在有關會議開始時首先處理議員的缺席申請。區議會只會同意議員因身體不適、代表其所屬區議會出席會議／活動或區議會認為合理的其他理由而缺席，例如分娩、侍產、因履行法例要求的公民責任、嚴重疾病或受傷、出席立法會或由國家／政府委任的諮詢組織／機構的會議／活動等。

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