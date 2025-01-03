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文匯報前總編獲聘政務司司長高級特助　主責兩事　月薪20萬？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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文匯報前總編輯吳明。（文匯報短片截圖）

再有傳媒人加入政府助陣，今次更是老總級。《文匯報》前總編輯吳明獲聘政務司司長高級特別助理，今日已正式上任，隸屬政務司司長私人辦公室。

據悉，吳明曾任新華社記者，後來移居香港，加入《文匯報》擔任高層約20年，數月前退休卸任總編輯一職。

合約為期1年 就港融入國家發展大局提意見

其實，政務司司長本身已有一位特別助理蘇曉，亦出自新華社。至於為何要再增聘高級特別助理，政務司司長私人辦公室回覆本欄查詢時稱，融入國家發展大局是香港未來發展新路向、新空間、新動力的關鍵所在，有關工作刻不容緩。

在上述背景下，開設了一個為期一年的短期合約非公務員職位，以協助政務司司長進行內地政策研究工作，以及就如何加快推動香港融入國家發展大局向政務司司長提供意見和建議。

政務司：吳明對兩地政策有深刻理解 是最合適人選

至於為何選擇吳明出任該職位，政務司司長私人辦公室回覆時形容，吳明擁有超過四十年的內地和香港傳媒工作經驗，作為專門從事內地事務的傳媒工作者，對內地和香港的政策均有深刻理解。「基於他的背景和專業履歷，吳先生是這個職位最合適的人選，能即時履行相關職責。

薪酬方面，政府則未透露。不過，有熟悉編制者估計，此職位料相當於首長級第二級（D2），月薪約20萬元。

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香港 新華社 編輯 記者 政務司 文匯報 政治

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