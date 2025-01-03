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TVB小花︱大台小花禍不單行　車禍後往內地再出事入院

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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陳嘉慧往成都旅行，可是甫到達當地便患腸胃炎。

【陳嘉慧 / TVB小花 / 宅男女神】TVB小花陳嘉慧（Erica）在去年11月7日與丈夫遇車禍，當時陳嘉慧坐在丈夫駕駛的私家車上，可是汽車在東區走廊往柴灣方向行駛時，在近維園對開撞壆自炒。

陳嘉慧受輕傷，但丈夫當場不適嘔吐，二人由救護車送院。之後陳嘉慧回覆傳媒稱皮外傷，但「頸同心口都有啲痛。」

可是禍不單行，Erica近日往成都作告別2024年之旅行。可是，十分黑仔的Erica甫到達當地便患腸胃炎，即時要去醫院打針，她稱打完針後已好了不少，但全程都不敢吃東西。

但她仍死撐去睇熊貓「花花」，表示：「現場好多人，我排咗一個鐘頭45分鐘先入到去睇熊貓，但每人限時3分鐘。」而等候期間她還偶遇來自廣州的粉絲。

陳嘉慧撞車丨陳嘉慧夫婦遇車禍入院　Erica交代近況稱慶幸靠一事保命

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TVB小花︱看見女兒笑容感幸福

此外，Erica也在個人社交平台上載多張家庭照，回顧過去一年發文稱：

2024年最後一天 雖然最後一日竟然大家都病咗
但係回望返呢一年真係過得好快 咻～一聲咁就過咗一年 2024年嘅育兒之路真係唔簡單，成為咗媽媽之後，身上嘅責任多咗好多，令我不得不放棄好多嘢，但係呢一切都好值得！每一日見住BB嘅成長，佢嘅笑容，真係可以令人忘記疲勞  覺得好幸福  最重要嘅係，真係要多謝愛我嘅人同我愛嘅人 一直係背後嘅支持  2025年，希望大家身體健健康康，同埋要繼續開開心心快快樂樂

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陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院

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