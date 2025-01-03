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離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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一名於TVB藝員訓練班畢業的演員近日宣布離巢。

【TVB/藝員訓練班/演員/黃一鳴/過勞】無綫電視（TVB）藝員訓練班培養出不少人才，但並非所有人最終都能在圈內發光發熱。最近一名藝員訓練班出身的演員便宣布離巢，並列出工作紀錄，其中開工時數非常誇張。

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畢業於2021年第31期藝員訓練班畢業的演員黃一鳴近日在Instagram上發文，以黑底白字寫下「3年跑足61套劇，終於心息，再見喇演員夢」，宣布將會放棄追夢。他在貼文中表示自己是「不善言辭嘅人」，「只會低頭做」，並對一直以來找他開工及留意他的朋友表達謝意，希望做個總結交待、好頭好尾，指自己「真係盡曬力」。

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工作過勞｜曾連續開工74小時

他之後又列出以下9項自己在TVB期間的工作紀錄，其中曾多次1劇分飾10個角色，工作時數亦十分惹人注目，誇張程度直迫當年連開9組通告、被喻為「鄭九組」的鄭裕玲。

1. 36歲入2021年TVB藝訓班（舊記錄盧海鵬35歲）

2. 首年通告420秀（舊記錄梁鴻華240秀）

3. 參演9成以上劇

4. 多次1劇分飾10角（平馬國明記錄）

5. 9組通告連續開工74小時（平鄭裕玲記錄）

6. 日兼所有劇組5組通告（廠及外景）

7. 愛回家之開心速遞客串最多集數（過200集）

8. 從未推通告遲到早退缺席休假

9. 小紅書視頻過120萬觀看及7千5讚

更多相關報道：工作過勞｜IT男返新工連踩15日OT想補假遭拒　被上司1句話辣㷫即辭職

工作過勞｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

同場加映｜職場抑鬱6大症狀

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