結業潮︱元朗30年老店松記燒鵝飯店過年前結業　曾因一事惹爭議？【附地址】

▲ 松記燒鵝飯店日前宣布因租約期滿業主收回店舖，將於本月28日（年廿九）結業。

【結業潮/松記燒鵝飯店/食肆/老店】踏入2025年結業潮仍未見止，連鎖戲院、餐廳、老字號食肆無一幸免。屹立元朗30年的以燒鵝、羊腩煲等小炒馳名的「松記燒鵝飯店」，日前宣布因租約期滿業主收回店舖，將於本月28日（年廿九）結業。有不少食客感可惜，指「由細食到大」，希望老闆另覓新舖重開。

最新影片推介：

結業潮︱脆皮燒鵝羊腩煲網上大熱

位於元朗「雞地」鳳翔路的松記燒鵝飯店，街坊指飯店屹立該區30年，鎮店之寶為秘製燒鵝，羊腩煲、鑊氣小炒、盆菜等亦十分出名，深得街坊支持。去年底電視節目《流行都市》亦曾專程到訪，由名人鄧達智、安德尊介紹燒鵝、羊腩煲、燒汁鱔球、櫻花墨魚餅等名菜。

惟新年依始，飯店老闆卻在facebook專頁上透露，由於租約到期，店鋪將被業主收回，並於1月28日（年廿九）結束營業,「新嘅一年開始，亦都係另一個時代終結」，老闆又感謝顧客多年支持。

不少網民及食客得知飯店結業消息後表示惋惜，有人指已光顧多年，「由細食到大」、「呢間燒鵝同小菜好食」、「元朗又少一間好食小店」、「羊腩煲都好正，可惜」，希望老闆能另覓新址重開；亦有網民坦言，食物水準未及如期，「燒鵝啲皮淋嘅，又咸到咩咁」、「炒碟西蘭花帶子，竟然炒到半碟都係水浸住」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

結業潮︱曾售$798一窩「粉葛湯」惹爭議

翻查社交平台昔日的帖文，曾有網民於2023年指「xx燒鵝飯店」，索價798元售賣「粉葛湯」，不滿該湯的味道不佳，質疑使用低價材料，並貼出湯渣圖片，只見大量的粉腸、豬橫脷等豬下欄部位。事件曾一度在網上引起熱烈討論。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

松記燒鵝飯店 地址： 元朗鳳翔路偉發大廈19-20號地鋪 電話： 2443 5977 營業時間： 星期一至六11am-2:30pm; 6pm-10:30pm 星期日及公眾假期: 6pm-10:30pm

相關報道：

結業潮︱U購超市結業潮持續12月再執4間 開業9年全盛期百間縮剩18間

結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業 任食鮑魚周末8折

結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】