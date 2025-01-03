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結業潮︱元朗30年老店松記燒鵝飯店過年前結業　曾因一事惹爭議？【附地址】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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松記燒鵝飯店日前宣布因租約期滿業主收回店舖，將於本月28日（年廿九）結業。

【結業潮/松記燒鵝飯店/食肆/老店】踏入2025年結業潮仍未見止，連鎖戲院、餐廳、老字號食肆無一幸免。屹立元朗30年的以燒鵝、羊腩煲等小炒馳名的「松記燒鵝飯店」，日前宣布因租約期滿業主收回店舖，將於本月28日（年廿九）結業。有不少食客感可惜，指「由細食到大」，希望老闆另覓新舖重開。

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結業潮︱脆皮燒鵝羊腩煲網上大熱

位於元朗「雞地」鳳翔路的松記燒鵝飯店，街坊指飯店屹立該區30年，鎮店之寶為秘製燒鵝，羊腩煲、鑊氣小炒、盆菜等亦十分出名，深得街坊支持。去年底電視節目《流行都市》亦曾專程到訪，由名人鄧達智、安德尊介紹燒鵝、羊腩煲、燒汁鱔球、櫻花墨魚餅等名菜。

惟新年依始，飯店老闆卻在facebook專頁上透露，由於租約到期，店鋪將被業主收回，並於1月28日（年廿九）結束營業,「新嘅一年開始，亦都係另一個時代終結」，老闆又感謝顧客多年支持。

不少網民及食客得知飯店結業消息後表示惋惜，有人指已光顧多年，「由細食到大」、「呢間燒鵝同小菜好食」、「元朗又少一間好食小店」、「羊腩煲都好正，可惜」，希望老闆能另覓新址重開；亦有網民坦言，食物水準未及如期，「燒鵝啲皮淋嘅，又咸到咩咁」、「炒碟西蘭花帶子，竟然炒到半碟都係水浸住」。

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結業潮︱曾售$798一窩「粉葛湯」惹爭議

翻查社交平台昔日的帖文，曾有網民於2023年指「xx燒鵝飯店」，索價798元售賣「粉葛湯」，不滿該湯的味道不佳，質疑使用低價材料，並貼出湯渣圖片，只見大量的粉腸、豬橫脷等豬下欄部位。事件曾一度在網上引起熱烈討論。

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松記燒鵝飯店
地址：元朗鳳翔路偉發大廈19-20號地鋪
電話：2443 5977
營業時間：

星期一至六11am-2:30pm; 6pm-10:30pm

星期日及公眾假期: 6pm-10:30pm

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餐廳情報 結業 中菜 農曆新年 小店 元朗

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