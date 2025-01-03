濟州航空空難︱黑盒完成音訊檔轉換　濟航兩高層被禁出境或面臨過失致死罪

▲ 濟州航空兩高層被禁止出境。

【濟州航空 / 南韓空難 / 務安國際機場】濟州航空（Jeju Air）一輛從泰國曼谷出發的波音737-800型號客機，在去年12月29日從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場降落時衝出跑道，客機斷成兩截起火，機體大部分被燒毀，機上其餘179人罹難。

羅南道警察廳表示，濟州航空代表理事金二培等2名高層是空難的重要證人，為調查業務過失致死嫌疑，警方對他們發出禁止出境令。

據韓聯社報道，警方還突擊搜查務安機場負責部門辦公室和控制塔、釜山地方航空廳務安辦事處、濟州航空首爾辦事處等地點，惟暫未有人被立案調查。

警方將對扣押物品進行分析，並調查事故責任誰屬。

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▲ 濟州航空一輛波音737-800型號客機失事，179人罹難。（法新社）

濟州航空空難︱涉嫌職務過失致死

全羅南道警察廳表示，對濟州航空代表理事金二培等兩名相關人士發出禁止出境令。警方認為，金二培作為墜機事故的重要證人，涉嫌職務過失致死。

警方又搜查務安機場相關部門、務安機場辦事處和濟航首爾辦事處等。

根據《路透社》報導，韓國警方透露，金二培可能面臨過失致人於死的罪名，最高可處5年有期徒刑或最高罰鍰2000萬韓元。

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濟州航空空難︱完成音訊檔轉換

南韓國土部還表示，航空鐵路事故調查委員會成功將失事客機駕駛艙話音記錄器的資料，轉換成音訊檔，語音記錄時間長達2小時，將展開調查。

同時，國土交通部表示，將對全國機場的航向信標台等航行安全設施，進行實地調查，預計工作將持續至下星期三（1月8日）為止。

另外，濟州航空在昨日（1月2日）宣布，計劃最早從下周起先減少國內航線執飛數量，在3月前將減少10至15%執飛數量，藉此加強航運安全。

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