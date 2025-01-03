  • 20°C
香港時間：202513日 (五) 12:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濟州航空空難︱黑盒完成音訊檔轉換　濟航兩高層被禁出境或面臨過失致死罪

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

濟州航空兩高層被禁止出境。

【濟州航空 / 南韓空難 / 務安國際機場】濟州航空（Jeju Air）一輛從泰國曼谷出發的波音737-800型號客機，在去年12月29日從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場降落時衝出跑道，客機斷成兩截起火，機體大部分被燒毀，機上其餘179人罹難。

羅南道警察廳表示，濟州航空代表理事金二培等2名高層是空難的重要證人，為調查業務過失致死嫌疑，警方對他們發出禁止出境令。

據韓聯社報道，警方還突擊搜查務安機場負責部門辦公室和控制塔、釜山地方航空廳務安辦事處、濟州航空首爾辦事處等地點，惟暫未有人被立案調查。

警方將對扣押物品進行分析，並調查事故責任誰屬。

濟州航空空難︱一家九口搭上死亡客機全罹難　忠犬苦守家門等主人回家

濟州航空一輛波音737-800型號客機失事，179人罹難。（法新社）

濟州航空空難︱涉嫌職務過失致死

全羅南道警察廳表示，對濟州航空代表理事金二培等兩名相關人士發出禁止出境令。警方認為，金二培作為墜機事故的重要證人，涉嫌職務過失致死。

警方又搜查務安機場相關部門、務安機場辦事處和濟航首爾辦事處等。

根據《路透社》報導，韓國警方透露，金二培可能面臨過失致人於死的罪名，最高可處5年有期徒刑或最高罰鍰2000萬韓元。

點擊圖片放大
+6
+5

濟州航空空難︱完成音訊檔轉換

南韓國土部還表示，航空鐵路事故調查委員會成功將失事客機駕駛艙話音記錄器的資料，轉換成音訊檔，語音記錄時間長達2小時，將展開調查。

同時，國土交通部表示，將對全國機場的航向信標台等航行安全設施，進行實地調查，預計工作將持續至下星期三（1月8日）為止。

另外，濟州航空在昨日（1月2日）宣布，計劃最早從下周起先減少國內航線執飛數量，在3月前將減少10至15%執飛數量，藉此加強航運安全。

濟州航空空難︱客機事發前48小時內飛13次　被揭起飛前僅28分鐘檢查

濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓

濟州航空空難｜旅議會指暫無旅行團受影響　業界稱一般不用務安機場

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

濟州航空空難︱一家九口搭上死亡客機全罹難　忠犬苦守家門等主人回家
11:14 2025/01/02
濟州航空空難︱一家九口搭上死亡客機全罹難　忠犬苦守家門等主人回家
濟州航空空難︱客機事發前48小時內飛13次　被揭起飛前僅28分鐘檢查
11:06 2024/12/31
濟州航空空難︱客機事發前48小時內飛13次　被揭起飛前僅28分鐘檢查
濟州航空空難｜航空工程師：3起落架同時卡住屬不尋常　暫未看到與鳥擊有直接關係
12:38 2024/12/30
濟州航空空難｜航空工程師：3起落架同時卡住屬不尋常　暫未看到與鳥擊有直接關係
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
09:57 2024/12/30
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱最年幼乘客僅3歲　罹難者生前致電親人訣別：媽媽我愛你
09:27 2024/12/30
濟州航空空難︱最年幼乘客僅3歲　罹難者生前致電親人訣別：媽媽我愛你

你可能感興趣

濟州航空空難︱一家九口搭上死亡客機全罹難　忠犬苦守家門等主人回家
11:14 2025/01/02
濟州航空空難︱一家九口搭上死亡客機全罹難　忠犬苦守家門等主人回家
濟州航空空難︱客機事發前48小時內飛13次　被揭起飛前僅28分鐘檢查
11:06 2024/12/31
濟州航空空難︱客機事發前48小時內飛13次　被揭起飛前僅28分鐘檢查
濟州航空空難｜航空工程師：3起落架同時卡住屬不尋常　暫未看到與鳥擊有直接關係
12:38 2024/12/30
濟州航空空難｜航空工程師：3起落架同時卡住屬不尋常　暫未看到與鳥擊有直接關係
網絡熱話 空難

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

運動養生｜多做運動身體好？研究列8大延壽運動　第一位可長命多達10年
運動養生｜多做運動身體好？研究列8大延壽運動　第一位可長命多達10年
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
急症室最長等候時間（01月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月03日 時間12:05）
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角