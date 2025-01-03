結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠

▲ 台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業，買第2杯享半價優惠。

【結業潮/執笠/台灣甜品】台灣人氣芋圓甜品店「鮮芋仙」，主打純手工製作芋圓及仙草系列，一直深受學生們的喜愛！最近鮮芋仙網上公告旺角分店因租約期滿關閉結業，並在結業前以最優惠價格回饋感謝顧客。

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結業潮｜台灣過江龍人氣甜品店

鮮芋仙於2019年進駐香港，秉承台灣鮮芋仙的嚴格品質標準，現煮現賣，講求食材的新鮮度與口感，完完整整將台灣原有的風味帶到香港。當年老闆特別委派同事赴台北分店進行培訓，並於2019年4月開設首間香港分店。

開業不久大受歡迎，其後迅速擴展業務，一口氣開設多達逾19間分店。然而，由於市況不景氣，部分分店租約期滿後關閉結業，並沒有另覓新地點重開。

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結業潮｜租約期滿陸續關閉結業

最早結束營業是馬鞍山MOS Town分店，其後於2024年1月結束大埔超級城分店。近日官方Facebook公告，旺角分店因租約期滿將營業至1月13日。為感謝旺角的顧客一直以來的支持，即日起至1月13日，於旺角文華商場店外賣自取任何正價產品，即享第2碗/杯半價！優惠僅適用於外賣自取，不適用於堂食及外送平台服務。

鮮芋仙｜標榜天然健康 現煮現賣

鮮芋仙創立於2007年，發源於台中豐原世代務農的農家，由兩位創辦人傅大姐與傅大哥所創立，迄今全球逾800家加盟店。

承襲傳統台灣味的堅持與製作工法，製作出香Q的芋圓、地瓜圓甜品、鮮嫩的仙草與滑嫩的傳統豆花，包含所有的剉冰、湯圓等，以天然健康為原則，新鮮現煮現賣，創造出最優質的風味與口感。

2020年展開市場通路販售自有商品，復刻門店經典商品推廣至各大連鎖通路，讓顧客輕鬆在家就能品嚐鮮芋仙的美味台式甜品。

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