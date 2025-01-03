親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一　$266起歎龍蝦/和牛牛肩扒/火炙和牛壽司

▲ 灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】又有超抵自助餐優惠！經KKday訂購香港萬麗海景酒店自助餐，折後人均$266起，任食多款新鮮刺身、冰鎮海鮮，晚餐更有蒸焗龍蝦、香烤和牛牛肩扒等等，即睇詳情！

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自助餐優惠｜萬麗海景酒店「海陸堡壘自助晚餐」

香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室由即日起至4月30日供應「海陸堡壘自助晚餐」，精選推介包括蒸加拿大龍蝦、龍蝦喇沙、時令冰鎮海鮮、 新鮮刺身、香烤和牛牛肩扒及大蝦、火炙和牛壽司、香烤和牛卷、辣酒煮螺，以及各款特色甜品。

【KKday 買一送一】海陸堡壘自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $970/2位，平均$485/位（原價$1,778/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送一】海陸堡壘自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,860/3位，平均$620/位（原價$2,666/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位）

（已包括原價加一服務費）

自助餐優惠｜萬麗海景酒店「海陸堡壘自助午餐」

自助午餐選擇同樣豐富，除了有龍蝦喇沙、時令冰鎮海鮮、新鮮刺身外，還有炒大蝦、和牛腸粉、水煮和牛肉等美食。

【KKday 買一送一】海陸堡壘自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

星期五至日及公眾假期 $646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送一】海陸堡壘自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $1,125/3位，平均$375/位（原價$1,611/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,239/3位，平均$413/位（原價$1,775/3位）

（已包括原價加一服務費）

自助餐優惠｜萬麗海景酒店「福繞蛇年自助晚餐」

另外，由1月27日至2月2日，萬麗咖啡室將推出「福繞蛇年自助晚餐」，供應新鮮蒸焗龍蝦、醉香鮑魚、姬松茸螺頭竹絲雞燉湯、「風生水起」三文魚、帶子及鮑魚撈起沙律、「鴻運當頭」燒乳豬、「發財好市」鮑魚髮菜蠔豉炆鴨掌、「碧綠雙蚌」珊瑚蚌帶子炒青菜、「盤滿缽滿」聚寶盆中式滷水拼盤和賀年甜品。

【KKday 低至8折】福繞蛇年自助餐，4位或以上無限暢飲

福繞蛇年自助午餐（12:00 – 14:30）：成人$485/位，小童$287/位（原價成人$592/位，小童$263/位）

福繞蛇年自助晚餐（18:30 – 21:30）：成人$782/位，小童$467/位

（已包括原價加一服務費）

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自助餐優惠｜萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：1月3日12:00至1月9日23:59

海陸堡壘自助餐用餐日期：1月4日至1月26日

福繞蛇年自助餐用餐日期：1月27日至2月2日

香港萬麗海景酒店

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室（地圖）

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