  • 20°C
香港時間：202513日 (五) 12:53

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一　$266起歎龍蝦/和牛牛肩扒/火炙和牛壽司

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】又有超抵自助餐優惠！經KKday訂購香港萬麗海景酒店自助餐，折後人均$266起，任食多款新鮮刺身、冰鎮海鮮，晚餐更有蒸焗龍蝦、香烤和牛牛肩扒等等，即睇詳情！

最新影片：

TOPick一分鐘
靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

自助餐優惠｜萬麗海景酒店「海陸堡壘自助晚餐」

香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室由即日起至4月30日供應「海陸堡壘自助晚餐」，精選推介包括蒸加拿大龍蝦、龍蝦喇沙、時令冰鎮海鮮、 新鮮刺身、香烤和牛牛肩扒及大蝦、火炙和牛壽司、香烤和牛卷、辣酒煮螺，以及各款特色甜品。

【KKday 買一送一】海陸堡壘自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $970/2位，平均$485/位（原價$1,778/2位）
星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送一】海陸堡壘自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,860/3位，平均$620/位（原價$2,666/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位）

（已包括原價加一服務費）

自助餐優惠｜萬麗海景酒店「海陸堡壘自助午餐」

自助午餐選擇同樣豐富，除了有龍蝦喇沙、時令冰鎮海鮮、新鮮刺身外，還有炒大蝦、和牛腸粉、水煮和牛肉等美食。

【KKday 買一送一】海陸堡壘自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）
星期五至日及公眾假期 $646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送一】海陸堡壘自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $1,125/3位，平均$375/位（原價$1,611/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,239/3位，平均$413/位（原價$1,775/3位）

（已包括原價加一服務費）

自助餐優惠｜萬麗海景酒店「福繞蛇年自助晚餐」

另外，由1月27日至2月2日，萬麗咖啡室將推出「福繞蛇年自助晚餐」，供應新鮮蒸焗龍蝦、醉香鮑魚、姬松茸螺頭竹絲雞燉湯、「風生水起」三文魚、帶子及鮑魚撈起沙律、「鴻運當頭」燒乳豬、「發財好市」鮑魚髮菜蠔豉炆鴨掌、「碧綠雙蚌」珊瑚蚌帶子炒青菜、「盤滿缽滿」聚寶盆中式滷水拼盤和賀年甜品。

【KKday 低至8折】福繞蛇年自助餐，4位或以上無限暢飲
福繞蛇年自助午餐（12:00 – 14:30）：成人$485/位，小童$287/位（原價成人$592/位，小童$263/位）
福繞蛇年自助晚餐（18:30 – 21:30）：成人$782/位，小童$467/位

（已包括原價加一服務費）

點擊圖片放大
+3
+2

自助餐優惠｜萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：1月3日12:00至1月9日23:59
海陸堡壘自助餐用餐日期：1月4日至1月26日
福繞蛇年自助餐用餐日期：1月27日至2月2日

香港萬麗海景酒店

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室（地圖

更多自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜尖沙咀美麗華酒店自助餐買二送二　$485起任食波士頓龍蝦/鱈場蟹腳

親子自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二　$488起任食龍蝦/鮑魚/雪蟹腳

親子自助餐優惠｜馬哥孛羅香港酒店自助餐買一送一　$231起任食龍蝦/冰鎮海鮮/送AIA門票

親子自助餐優惠｜北角維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一　$221起歎龍蝦/烤生蠔/威靈頓牛扒

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠
今日 10:58
結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠
麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應　緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】
17:00 2024/12/31
麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應　緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】
大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽　$1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼
13:45 2024/12/31
大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽　$1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼
親子自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二　$488起任食龍蝦/鮑魚/雪蟹腳
12:00 2024/12/31
親子自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買二送二　$488起任食龍蝦/鮑魚/雪蟹腳
麥當勞50周年︱50個地點與麥當勞叔叔打卡 1月1日請全民免費搭船中大獎食足1年巨無霸餐
19:13 2024/12/30
麥當勞50周年︱50個地點與麥當勞叔叔打卡 1月1日請全民免費搭船中大獎食足1年巨無霸餐
UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價　$59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套
18:25 2024/12/27
UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價　$59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套

你可能感興趣

結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠
今日 10:58
結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠
麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應　緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】
17:00 2024/12/31
麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應　緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】
大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽　$1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼
13:45 2024/12/31
大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽　$1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼
自助餐 酒店 著數優惠

最高瀏覽

運動養生｜多做運動身體好？研究列8大延壽運動　第一位可長命多達10年
運動養生｜多做運動身體好？研究列8大延壽運動　第一位可長命多達10年
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
急症室最長等候時間（01月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月03日 時間12:05）
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角