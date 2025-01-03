食用安全︱内地茶飲霸王茶姬主打健康奶茶被爆添加「科技」　糖分脂肪翻倍鮮奶含量不足4%

▲ 内地茶飲霸王茶姬主打健康奶茶被爆添加「科技」 糖分脂肪翻倍鮮奶含量不足4%

【霸王茶姬／伯牙絕弦／奶茶／奶精／添加劑】奶茶還是少飲為妙！内地人氣茶飲店「霸王茶姬」，近日被爆出在一款主打產品中添加了一種加工配料，實際脂肪含量甚至比不健康的奶精更高，令品牌「健康」奶茶人設翻車。

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綜合内地媒體報道，坐擁千萬粉絲的內地測評博主「老爸評測」，日前一次性購買了18杯市面上熱銷的奶茶，在實驗室中進行成分檢測。令人驚訝的是，18杯奶茶無一例外，都檢測出了並非來自牛奶的脂肪成分。其中，霸王茶姬人氣主打產品「伯牙絕弦」原葉鮮奶茶，被發現添加了一款名叫「冰勃朗」的液體，成分與植脂末（奶精）相似；長期以來，植脂末都因主要成分「氫化植物油」含有反式脂肪酸而備受爭議。

根據霸王茶姬曾發佈的官方宣傳文案，品牌著重塑造「0植脂末、0奶精、0氫化植物油」的「健康奶茶」人設。在其2023年7月28日官方微博賬號中，就有提到關於「植脂末」和「冰勃朗」相關科普內容，表示霸王茶姬原葉鮮奶茶系列中，主要成分包括原葉茶湯、優質牛乳和冰勃朗非氫化基底乳。

其中「冰勃朗非氫化基底乳」採用來自阿爾卑斯山高山牧場奶源製作，含量約20ml至40ml左右。文案稱，「冰勃朗」作為連接茶與鮮奶的重要一環，保證讓一杯原葉鮮奶茶口感綿密絲滑，同時更清爽更好喝、更健康更放心。

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脂肪含量超過奶精、鮮奶原料實際含量不足4%

但根據檢測結果顯示，霸王茶姬「伯牙絕弦」奶茶中的冰勃朗成分，除了和植脂末同樣含有油、糖、香精、色素、乳化劑外，還多了一種增稠劑。雖未檢出反式脂肪酸，但冰勃朗的總糖分和脂肪含量並無降低。

「老爸評測」在影片中將冰勃朗定義為「科技乳」，並指「雖然冰勃朗不含反式脂肪酸，但這並不意味著它是健康的」。在脫水以後數據顯示，冰勃朗的總糖和脂肪含量分別是10.2和45.4，植脂末則分別是17.2和33.4，反映尤其是脂肪含量，冰勃朗甚至比植脂末更高，打臉品牌「更健康」奶茶的人設。

除了脂肪含量更高，霸王茶姬所宣傳的原料「阿爾卑斯山高山牧場奶源」，實際含量卻不足4%。反映所謂「健康」茶飲背後，更多依賴的是添加劑和人工調配，而非優質天然原料。

律師：霸王茶姬宣傳存在誤導性

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，其實在對人體健康影響方面，冰勃朗與植脂末的效果相差不大。但由於霸王茶姬宣傳標語為「更健康」，容易讓消費者感到被誤導消費。建議企業可以使用更通俗易懂的方式將原料公開透明，便於消費者溯源，消除信息差。

另外，湖南金州律師事務所律師邢鑫表示，霸王茶姬使用冰勃朗作為原料，且宣傳强調的「0植脂末、0奶精、0氫化植物油」亦是事實，雖然不構成虛假宣傳，但依照測評博主測試出的數據來看，產品未必是「更健康」，其行為存在一定的誤導性。

不過，「老爸評測」的相關測試影片被發現僅發佈一天後就撤下；據悉是收到了霸王茶姬的律師信。

曾陷咖啡因含量爭議 致顧客心悸呼吸困難

實際上，霸王茶姬在去年已陷入過一次爭議，被指奶茶中的「咖啡因含量堪比美式咖啡」。當時，有網民在社交平台「小紅書」發文，表示飲用「萬里木蘭」奶茶後出現心悸疼痛，連夜去醫院測心電圖，「因為本身體質不好貧血，喝完濃茶反應比較強烈」。後續又有不少人發文表示飲用「萬里木蘭」後同樣出現心慌及心悸症狀，有人表示心率達到105次/分，亦有人表示喝完奶茶後出現失眠問題，「茶是6點喝的，人是6點還沒睡的」。另有人稱，中午喝完「萬里木蘭」之後，下午開始出現心慌手抖、呼吸困難及腹瀉等症狀。

據報，霸王茶姬公開的產品成分表中，「萬里木蘭」的茶多酚含量為62.3mg/100ml，咖啡因含量為31.8mg/100ml，一杯中杯（470ml）的「萬里木蘭」飲品咖啡因含量便已超過140mg，接近兩份濃縮咖啡的咖啡因含量。對此，霸王茶姬門店工作人員表示，「萬里木蘭」的茶味濃度比較高，有些顧客喝濃茶後會出現失眠、亢奮等症狀，「正常來說過一段時間就會沒事了」。另有工作人員稱，該項新品成分沒有問題，含量標準，暫未收到類似的投訴，顧客出現反應可能是對紅茶底過敏。

TOPick就事件查詢過營養師JC，她就解釋，「茶多酚」其實是茶葉中多元酚類物質組成的總稱；多元酚類廣泛存在於植物中，是一種植物的次級代謝產物，用以作為防禦系統，抵抗惡劣氣候環境。大多數植物性食物都含有多酚，其中多酚含量最高的食物有茶（綠茶、黑茶）、莓果（如黑醋栗、藍莓）、黑朱古力等。

而針對咖啡因對人體影響，JC指出，咖啡因有機會刺激心血管，增加心率和血壓，因此患有心血管相關疾病的人士平日亦需要限制咖啡因攝取量。她建議，每人每日最多可攝取300至400mg咖啡因。作為參考，一杯240ml的咖啡便已含有100mg咖啡因。除了咖啡和奶茶外，咖啡因含量較高的食物和飲品還有可樂、能量飲品及朱古力，一樣要注意避免過量攝入。

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