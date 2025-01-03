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游泳意外｜一家到酒店渡假游泳　10歲兒溺斃父親後悔做了一件事

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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一名10歲兒童在游泳池溺水身亡。（iStock圖片）

兒童嬉水，一定要有大人陪同！馬來西亞一家人在12月底到甘馬挽縣渡假喜迎新年，怎料其10歲兒子卻不幸在酒店內的泳池遇溺，送院最終不治。警察局就事件向大眾叮嚀，在游水時家長們應該時刻看顧兒童的安全，以免發生令人傷痛的意外。

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綜合馬媒報道，事件中的家庭來自彭亨，現年47歲的爸爸趁著年末時間，於是便帶同家人及其十歲的兒子一起到登嘉樓州甘馬挽縣旅遊渡假。

在12月30日下午3時半，男事主一家人抵達當地酒店辦理入住手續。約五時半，他們一行人到達游泳池游泳。玩了一會兒後，男事主便去洗澡，他回來後卻發現兒子不知所蹤，找尋良久後才發現小孩沉到泳池底部並且已昏迷過去。小孩隨即被緊急送到甘馬挽醫院接受急救，但很可惜仍告不治，醫院方於8時20分宣告他已死亡。

翌日，甘馬挽警區代主任旺莫哈末佳法副警監出席記者會交代事件，他指出警方在30日約晚上9時接獲有的投報，經調查後，警方將案件列為猝死案。另外，旺莫哈末佳法就事件特意提醒大眾，當小孩在游泳池時，家長們要時刻保持警醒以確保孩子的安全，才能避免悲劇再次發生。

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