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親子好去處｜7米高米奇Wisher亮相海港城 URDU期間限定店推50款精品

親子好去處

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巨型米奇（王茵芸攝）

本地潮玩品牌URDU全新祈願系列，以經典迪士尼角色米奇及唐老鴨為主題，與大家一同許下心願迎接2025年！

「WISHER 祈願之旅」由即日至1月21日登陸尖沙咀海港城，7米高的巨型米奇WISHER更坐陣「海運觀點」平台，米奇雙手合十，真誠仰望，祈求好運來臨，之後會將這份真摰期許帶到各個地方。

（王茵芸攝）

期間凡於「海運觀點」平臺與米奇一同作出祈願姿勢打卡，分享至Instagram 或 Facebook 並標記 @urdu.hk及#URDUWisher，可獲得精美禮品一份，款式隨機，數量有限，送完即止。

海港城內「WISHER 祈願之旅」URDU期間限定店，以神秘深邃藍色為主軸，6款全球首發的 WISHER精品率先亮相，逾50款精品可供選購。每款祈願人偶配合十指緊扣的角色造型，備有兩款表情：真誠仰望及誠心祈願，讓粉絲們可以自由為祈願人偶換上各款表情，另外2款全球首發人偶及祈願系列貼紙亦在期間限定店獨家發售。

同場加映URDU世界以外迪士尼盲盒系列 ，太空人造型史迪仔和小甘雙腳底部採用磁吸技術，可以隨意依附在磁性表面，全系列共8款設計，包括6款不同裝束的太空人史迪仔和小甘，另外 2 款夜光款式的太空人史迪仔和小甘為隱藏款。

URDU WISHER – Where Miracles Happen

地址 : 海港城「海運觀點」平臺
日期 : 即日至1月21日
時間 :10am至10pm

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