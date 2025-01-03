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消委會卸妝液｜消委會評測40款卸妝液2款含可致敏防腐劑　推介11款滿分安全之選1款$68媲美$330貴價貨

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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消委會評測40款卸妝液2款含可致敏防腐劑，推介11款滿分安全之選，1款$68媲美$330貴價貨。

【卸妝液／消委會卸妝液推介／化妝】對於經常化妝的女性來説，一款清潔力強又不傷皮膚的卸妝產品相當重要。消委會早前測試了40款卸妝液，其中11款樣本獲得5星滿分評價，一款售價$68卸妝液更媲美$330的貴價貨。

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消委會卸妝液｜11款滿分安全之選

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11款滿分安全卸妝液名單：

  • HELENA RUBINSTEIN ALL MASCARAS complete eye make-up remover
  • VICHY Laboratoires PURETE THERMALE WATERPROOF EYE MAKE-UP REMOVER
  • CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液 take the day off makeup remover for lids, lashes & lips
  • MAYBELLINE New York EYE + LIP MAKE UP REMOVER (ALL WATERPROOF MAKE UP)
  • La Roche-Posay RESPECTISSIME WATERPROOF EYE MAKEUP REMOVER (Sensitive eyes)
  • BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover
  • LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水 BI-FACIL NON-ONLY INSTANT CLEANSER(SENSITIVE EYES)
  • MUJI MILD EYE MAKE UP REMOVER
  • SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液 Instant Eye and Lip Makeup Remover
  • LANEIGE LIP & EYE REMOVER WATERPROOF
  • MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液 SENS' EYES WATERPROOF MAKEUP REMOVER (SENSITIVE EYES)

消委會早前測試市面上40款不同類型的卸妝產品，當中包括19款水油混合性（dual base）卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，主要購自個人護理連鎖店、百貨公司、化妝品零售店等地方；每款售價由$48至$355，容量由50毫升至400毫升不等，每毫升售價則由$0.26至$3.00，相差超過10倍。

是次測試對各款卸妝產品進行卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等多方面評測。結果發現，卸妝效能以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，卸妝效能指數由63.1至86.5，近9成半樣本的評分獲4分或以上。

測試中同獲5星總評的樣本，售價相差超過3倍，部分價格較高的樣本表現僅屬一般，顯示產品價格與質素沒有必然關係。當中3款樣本，包括售價約$330的「HELENA RUBINSTEIN」、$150的「VICHY  Laboratoires」和$195的「CLINIQUE」的卸妝效能指數分別為86.5、85.5和85.8，卸妝表現突出。

另有5款樣本的卸妝效能指數達80以上，包括$95的「MAYBELLINE New York」、$120的「La Roche-Posay」、$240的「BOBBI BROWN」、$68的「MUJI」和$60的「Bioré」，卸妝表現亦相當不俗。

至於油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差，10款樣本的卸妝效能指數由12.8至73.3，當中以「LANEIGE」的卸妝表現最好，卸妝效能指數為73.3，總評亦獲最高5星。而水性卸妝液樣本的卸妝表現最為遜色，除了「MAKE UP FOR EVER」的卸妝效能指數為76.2，總評達5星外，其餘10款樣本的卸妝效能指數介乎2.7至10.1，總評僅得2至2.5星。

消委會卸妝液｜選購+使用卸妝產品5大注意事項

消委會又提醒消費者，在選購及使用卸妝產品時，應注意以下5大事項：

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同場加映：26款A級卸妝潔面產品

日本雜誌《LDK the Beauty》早前以3大標準評測57款卸妝潔面產品，比較各款產品的清潔力、成分和使用感，並挑選出清潔效果最佳的款式。結果發現，有26款獲得A級評分：

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資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第537期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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