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新春美食2025｜莆田新春套餐早鳥優惠88折　外賣自取盆菜贈送禮盒一份

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

凡於 2025 年1月11日或之前提早預訂新春盆菜或新春套餐並繳付訂金，可享88折優惠。

今年，「莆田」餐廳繼續爲您的春節增添「年味」，寓意盆滿缽滿的「鮑魚大蝦盆菜」（$998起)、風生水起的「風山水起•煙三文魚撈起」（$198 起)，還有三組象徵吉祥、如意、鴻運的新春套餐，適合2-10位享用，價格由$618 起。同時，凡於 2025 年1月11日或之前提早預訂新春盆菜或新春套餐並繳付訂金，可享88折優惠。除了堂食，也可外帶回家與家人細嚐「年味」，現已接受預訂，自取盆菜更贈送媽祖麵線禮盒一份。

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靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

莆田盆菜以來自四海八方的好食材爲主角，包括：莆田南日島的八頭大鮑魚、莆田哆頭村的蟶乾、原粒日本 80 頭大瑤柱、豬婆參、大蝦、鵝掌、豬手、花菇、福州魚丸等，並以老母雞、鴨掌、豬後腿肉、蠔乾等十多種原材料熬煮成湯汁，分外入味。

各種好食材以不同手法烹調後，層層有序疊放盆中，由上而下分爲海鮮乾貨、肉類和蔬菜；湯汁一層層地往下滲，越吃越「和味」。莆田盆菜同時提供堂食與外賣，亦有凍品可快遞到家。回家後，將整鍋盆菜放於爐具上加熱，稍等片刻即可品嘗。

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