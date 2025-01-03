新春美食2025｜莆田新春套餐早鳥優惠88折　外賣自取盆菜贈送禮盒一份

▲ 凡於 2025 年1月11日或之前提早預訂新春盆菜或新春套餐並繳付訂金，可享88折優惠。

今年，「莆田」餐廳繼續爲您的春節增添「年味」，寓意盆滿缽滿的「鮑魚大蝦盆菜」（$998起)、風生水起的「風山水起•煙三文魚撈起」（$198 起)，還有三組象徵吉祥、如意、鴻運的新春套餐，適合2-10位享用，價格由$618 起。同時，凡於 2025 年1月11日或之前提早預訂新春盆菜或新春套餐並繳付訂金，可享88折優惠。除了堂食，也可外帶回家與家人細嚐「年味」，現已接受預訂，自取盆菜更贈送媽祖麵線禮盒一份。

最新影片推介︰

莆田盆菜以來自四海八方的好食材爲主角，包括：莆田南日島的八頭大鮑魚、莆田哆頭村的蟶乾、原粒日本 80 頭大瑤柱、豬婆參、大蝦、鵝掌、豬手、花菇、福州魚丸等，並以老母雞、鴨掌、豬後腿肉、蠔乾等十多種原材料熬煮成湯汁，分外入味。

各種好食材以不同手法烹調後，層層有序疊放盆中，由上而下分爲海鮮乾貨、肉類和蔬菜；湯汁一層層地往下滲，越吃越「和味」。莆田盆菜同時提供堂食與外賣，亦有凍品可快遞到家。回家後，將整鍋盆菜放於爐具上加熱，稍等片刻即可品嘗。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】