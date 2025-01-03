DIY羽絨｜網民DIY「加拿大鵝」名牌羽絨　一件成本僅$361　只花6日就做好！【附消委會6招揀好羽絨】

【羽絨／名牌羽絨／自製衣服／DIY】羽絨豐儉由人，大品牌固然定價越高，但性價比未必最高。內地有網民DIY名牌加拿大鵝（Canada Goose）羽絨，市面上定價過萬一件，自製成本只需$361，保暖程度可媲美正牌貨色！

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據內媒報道，該名居住在安徽的女網民在小紅書分享DIY衣服的紙樣和樣板，當中高仿不少名牌褲型、外套等，版型與正版無異，而其中一款高仿名牌羽絨加拿大鵝（Canada Goose）的製成品，留言區詢問度極高。據了解，加拿大鵝（Canada Goose）的羽絨耐寒度高、外觀時尚，市面上一件定價過萬元，人稱「輕奢羽絨服」。

DIY羽絨｜名牌羽絨原件複製 成本僅￥339

該名網民在留言區分享製作材料清單，裡面包括面料、膽布、裡布、絨、門襟及口袋拉鍊、不同長短魔術貼、鬆緊、豬鼻扣、橡皮筋尾扣，細節至羽絨氣眼、鵝標等都有。這一系列製作「平民版」名牌羽絨的材料，成本僅花費339元（人民幣，下同，約361港元）。單憑肉眼看，外觀與正牌一模一樣，該網民指用料全部從淘寶網購下來自製，若只計算裡面的95白鴨絨填充物，成本僅需192元（約204港元），幾乎接近原價的十分之一價錢，但保暖效果不俗，她直言「想要多暖就充多少」。

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DIY羽絨｜1個星期內完工 自製充絨器

該名網民受訪時表示，自己平時需要上班，做羽絨的時間僅餘每天下班晚上回來做一點，一個星期內就能夠完成。被問到如何做出如此高仿的羽絨外套，她指自己「看經驗帖習得的，並無其他訣竅」。從帖文所見，她填充鵝絨的充絨器都是用膠樽駁合膠管自製。

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自製羽絨外套聽起來工序繁複，故此居住在北京的田女士分享更簡單的教學，不需要從頭製作，只需要一台縫紉機、一個羽絨服殼（半成品）和一袋絨便可完成。田女士更上載3條教學影片供網民自學。

田女士表示，在網上搜索「羽絨服殼、羽絨服半成品」就可以買到，回家只需要直接充絨和後期縫線。她表示，每晚花1、2個小時，大概5、6日就完成：

自從開始自製，家裡人擁有了保暖、實惠的衣服後，就幾乎沒有再從外面買過羽絨服。

寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

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寒流襲港｜消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

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同場加映：專家教揀羽絨秘訣

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