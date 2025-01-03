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啟德體育園｜主場館1.5首辦測試賽　場館設施率先睇

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發布時間： 10 分鐘前

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啟德體育園主場館。（資料圖片）

可容納5萬人的啟德主場館將於本周日（5日）舉辦大專體育協會七人欖球賽賽事，作為該場館首場測試賽。賽事門票不作公開發售，將有1萬名受邀觀眾到場。

啟德體育園主場館今（3日）再次開放予傳媒，圍繞四面看台參觀。啟德體育園策略發展總監鄧竟成表示，場館使用開合式上蓋，長約150米，並採用防噪音物料，辦演唱會時不會騷擾到附近的街坊。

所有座位下設獨立空調，連接整個體育園的制冷系統，即使關上上蓋亦不覺侷促，可提升能源效益。南看台下方的坐椅則排成啟德字樣，紀念啟德機場為本港經發展的貢獻。

主場館另設57個包廂，有沙發位及餐飲設施等，每個可容納18至63人，整層則共可容納1873人。

整個主場館共有30個小食亭，售賣熱狗、薯條及飲品等輕食，暫未有標示價錢。主場館內亦有酒吧，兩邊共長約90米，為全亞洲其中一個位於運動內最長的酒吧。

南看台眺望維港景色，鄧竟成指，雖然興建南看台犧牲了部份座位，但維港是香港自豪的特徵，冀觀眾觀賞賽事之餘，欣賞維港景色。另外，南看台亦可舉辦展覽、會議等大型活動，鄧透露，3月於主場館舉辦的國際七人欖球場，亦會於南看台舉辦活動，令賽事更有聲有色。

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