日本旅遊｜香港快運靜岡首航遊三大景點　飽覽富士山景了解歷史文化

▲ 位於富士宮站約5分鐘路程的富士山世界遺產中心，「倒立」在門外的水池中，看起來有著富士山的形狀，成為當地的熱門打卡位。(傅承嘉攝)

香港快運航空近日推出靜岡航綫，為熱愛遊日的港人提供新選擇。到訪靜岡當然少不了富士山，當地有不少景點皆設於富士山的山腳底，讓遊客近距離欣賞這座日本人心目中的「聖山」之餘，又能深入地了解靜岡的富士文化。

著名建築事務所設計

「日本平」這個名字源於神代時期的日本武尊傳說。據《古事記》記載，日本武尊東征時遭到盜賊的野火攻擊，被火勢包圍時，他揮動腰間的神劍砍倒周圍的草叢，並成功打敗盜賊。及後，日本武尊就登上一座山丘，俯瞰一大片被他平定的區域，他亦因此將這座山命名為「日本平」。

▲ 「日本平」作為日本國家級名勝，曾被選為日本旅遊觀光百選第一名。(傅承嘉攝)

現時「日本平」已是日本首屈一指的國家級名勝，更被選為日本旅遊觀光百選第一名。露台外觀流露出日式獨有的簡潔風格，建築設計由負責設計2020年東京奧運會主場館東京新國立競技場的隈健吾建築都市設計事務所設計。

整座露台是一個木製設施，採用了大量靜岡縣產木材，可謂與靜岡周邊的自然景觀融為一體，讓訪客在淡然舒適的環境下欣賞到富士山與駿河灣的壯麗美景。

日本平夢展望台共有三層空間對外開放，館方在一樓的展示區設有多媒體、光影投射等展示介紹「日本平」和附近周邊觀光景點的文化和歷史，訪客可從中深入了解靜岡的背景。

二樓則設有咖啡廳，訪客可在此享用靜岡產茶和甜品，一邊休閒品茗，一邊欣賞窗外富士山如畫般美景，從而放鬆身心。

走上三樓就是半露天展望露台，將富士山、三保松原、駿河灣的遼闊視野一覽無遺，有如一幅灣景山景並濟的長畫布一樣，訪客盡情欣賞無敵美景之餘定能影出絕美打卡照。

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富士山於2013年被列入聯合國教科文組織的世界文化遺產，而2017年開幕的靜岡富士山世界遺產中心就以「永遠守護」、「快樂傳播」、「廣為交流」以及「深度研究」四大理念來展示富士山歷史與文化，向日本國內外更多元化且深入地介紹富士山。

富士山世界遺產中心由展示大樓、北樓、西樓三座建築物構成。作為主建築的展示大樓外觀呈倒圓錐體狀，覆蓋外牆的木格裝飾採用了靜岡縣產的「富士檜木」構成，整座建築「倒立」在門外的水池中，看起來就有著富士山的形狀，設計別出心裁之餘亦成為到訪當地的熱門打卡位。

整個富士山世界遺產中心可分為「攀登參拜之山」、「狂暴之山」、「神聖之山」、「絕美之山」、「孕育之山」以及「傳承之山」六大常設主題展區，訪客進入展館後會先迎來「攀登參拜之山」展區，一邊「攀登」長193公尺的螺旋斜坡，一邊透過牆上的縮時影像虛擬體驗從靜岡海邊登上富士山山頂。隨著斜坡的高度變化，會呈現出海洋、城鎮、樹海、山頂等影像，並且會配合畫面播放出鳥鳴聲、海浪聲、風聲等聲效，讓訪客有如親自登上富士山一樣。

▲ 鄰近的富士山本宮淺間大社是日本1300 多間淺間神社的總本宮。(傅承嘉攝)

虛擬攀登富士山體驗

「攀登」螺旋斜坡過程除了牆身的縮時影像虛擬體驗外，訪客更會途經「絕美之山」，展區透過不同時期的美術和文學作品展現富士山的藝術多樣性。再往上走又會到達「神聖之山」，展區以「對富士山的信仰」為題，為訪客介紹富士山的普世價值。

而同一樓層亦設有「孕育之山」和「傳承之山」兩大室外展廳，分別介紹富士山至駿河灣的生態體系以及探索人類與富士山之間的未來發展。

「登頂」後會到達視野廣闊的「狂暴之山」展望大廳，由於四周沒有建築物阻擋，因此能夠清晰欣賞到雄偉的富士山全景，並透過各式各樣的模擬展示講述三萬五千年來富士山與人類的邂逅故事。

淺間神社總本宮

行過富士山世界遺產中心，不妨到幾分鐘路程外的富士山本宮淺間大社走一轉。這座神社可追溯至日本崇神天皇為求神靈保佑、防止火山爆發，而在大室山山腳祀奉淺間山御神。

現存建築是17 世紀由幕府將軍德川家康所修建，而且一直是日本1300 多間淺間神社的總本宮。富士山本宮淺間大社每年都會舉行超過 159個祭典，當中包括流鏑馬祭、開山季節慶祝儀式等慶典。

▲ 富士山本宮淺間大社旁的「湧玉池」水質清澈且清涼，不少訪客和當地人慕名到此欣賞河川美景。(傅承嘉攝)

春季賞櫻熱點

富士山本宮淺間大社位於靜岡縣富士山腳下，鳥居後方就是壯麗的富士山景。神社供奉著「淺間大神」與有「富士山女神」與「櫻花之神」木花開耶姬，因此神社在春季亦是靜岡賞櫻的熱點。

櫻花搭配富士山山景，富士山本宮淺間大社當即充滿詩情畫意，訪客到訪神社參拜祈福之餘，更可順道賞櫻。淺間大社前有一條神田川，是富士川水系的一級河川，流水都是富士山的雪融化後流到富士山山腳，並會流到富士山本宮淺間大社旁的「湧玉池」，水質清澈且清涼，不少訪客和當地人都慕名到此欣賞河川美景。

近日更有一間房數極有限的旅館開設於「湧玉池」對岸，被四周美景包圍的住宿可謂旅客特別的住宿選擇。

日本平夢展望台

地址︰靜岡縣靜岡市清水區草薙600-1

開放時間︰星期日-五9am至5pm；六9am至9pm

費用︰全免

交通︰JR靜岡站北口乘坐靜岡日本平線巴士，車程約40分鐘至日本平總站。

富士山世界遺產中心

地址︰靜岡縣富士宮市宮町5-12

開放時間︰9am至5pm最後入館時間為閉館前30分鐘

費用︰個人300日圓/約15港元、團體（20人以上）200日圓/約10港元、未滿15歳、70歳以上、殘疾人士者全免

交通︰JR靜岡站乘東海道本線至富士宮站，車程約50分鐘。

富士山本宮淺間大社

地址︰靜岡縣富士宮市宮町1番1號

開放時間︰5am至8pm

旅遊 Info

簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境靜岡可預先填寫Visit Japan Web過關。

貨幣︰100日圓約兌5港元

機票︰香港快運航空每逢周二、四及六提供每周三班往返航班，1月單程票價由$500起（未連稅及託運行李），詳情可瀏覽網址

鳴謝︰香港快運航空

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