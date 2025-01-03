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單親媽媽｜愛女Affa全級考第二文武雙全　王丹妮唔做「怪獸家長」母女如姊妹相處

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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王丹妮跟老公羅孝勇以及女兒Affa往日本旅遊。

【王丹妮女兒/繼父羅孝勇】影圈炙手可熱的新一代女星王丹妮（Louise）跟前度育有女兒羅芷欣（Affa），老公羅孝勇視繼女如已出，一家三口幸福滿滿，近日王丹妮於社交網晒出一家同遊日本的照片。

從照片所見，王丹妮一家到大阪環球影城遊玩，穿上哈利波特魔法長袍於園區打卡，更到Super Nintendo World園區潮聖，此外，王丹妮女兒Affa於IG上載旅遊照，更透露由於考獲全級第二名，獲媽咪獎勵一趟「日本之旅」。

王丹妮（Louise）一家三口以哈利波特魔法長袍Look打卡。（取自instagram）

王丹妮女兒｜盡得模媽靚基因

現年10歲的Affa長得頗高大，高度近乎王丹妮的肩膊，遺傳了靚媽的model身型，此外，Affa擺甫士影相時而可愛時而型格，似乎幾有表演天份。

就讀九龍婦女福利會李炳紀念學校的Affa，不但學業成績優異，更是一名田徑高手，去年3月，Affa於校運會的跑步和跳遠比賽中連奪兩面金牌，連網民也留言大讚：「Good job 好叻㗎！遺傳媽咪大長腿」。

Affa遺傳了媽媽的運動細胞，只因王丹妮擁有逆天長腿，中學時期被老師看中具長跑條件，安排她加入長跑隊和排球隊。

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單親媽王丹妮｜給予女兒雙倍的愛

24歲那年，正於外國發展模特兒事業的王丹妮懷上了Affa，及後跟男友性格不合而分手，王丹妮母兼父職獨力照顧愛女，2020年跟拍拖5年的羅孝勇結婚，女兒亦隨丈夫改姓羅。

為免女兒成長上有所缺失，王丹妮曾稱會給予Affa雙倍的愛，連「爸爸」的角色也擔當起來，她認為現今不少女性選擇當單親媽咪，即使單親也可以好幸福。

王丹妮（Louise）跟Affa十足餅印母女。（取自instagram）

單親媽王丹妮｜唔做「怪獸家長」

另外，王丹妮曾於訪談分享母女相處之道，她會跟女兒如姊妹般共處，母女倆一起踩滑板以及畫畫，晚上會進行girls’ talk，一齊傾心事。

父母懂得「放手」也很重要，王丹妮會讓女兒嘗試不同的事情，若做得好會稱讚，做得不好予以鼓勵，希望女兒可再接再厲，只管責罵會令小孩畏懼而退縮，所以王丹妮認為取平衡之道是非常重要。

王丹妮亦非怪獸家長，只因她不愛跟別人競爭，故此不會要求女兒Affa跟人比拼，加上過度的競爭，只會令小孩讀書感吃力。

就讀書成績而言，王丹妮認為若女兒取得100分，她當然會感到驕傲開心，但若是靠她逼女兒，譬如未溫習完不可睡覺之類，她是絕對做不出來。

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