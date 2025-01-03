音樂尖子｜雲浩影叱咤畫面被定格獲封仙氣女神　Cloud學琴習舞讀Band1英中屢獲歌唱大獎

▲ Cloud雲浩影內外兼備，難怪深受大家歡迎！

【名人尖子/名人母校/Cloud雲浩影/叱咤2024】叱咤頒獎禮圓滿落幕，卻餘韻未盡，女歌手銅獎得主雲浩影（Cloud）繼續佔據各大討論區，讚她當晚那5秒近鏡畫面令人驚艷，更封她為仙氣女神！其實女神不只有樣，也充滿內在美，自小已學琴跳芭蕾舞的她出身Band1英中，學生時期更獲得多個歌唱比賽獎項！

音樂尖子雲浩影｜得獎感言不忘多謝家人

27歲的Cloud於2020年參加《全民造星III》而入行，聲線和樣子皆十分甜美的她，個性卻帶點傻氣，正因為反差萌而多了「雲姨」這個綽號。她於剛過去的叱咤頒獎禮，憑《回憶半分鐘》首奪叱咤十大歌曲第4位，同時首奪叱咤樂壇女歌手銅獎，成績相當亮眼。

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Cloud的得獎感言同樣動人，她除了多謝團隊、歌迷之外，亦不忘多謝家人，她感激偷偷看MV的爸爸及重貼自己IG貼文的妹妹，令她可以繼續有點擊率，公司才繼續幫她出歌，可以成為妹妹的「Sugar Mommy」，更特別多謝媽媽：「當我在想要飛得更高時，她很關心我，只想我健健康康、開開心心就夠了。」足見一家人關係融洽。

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音樂尖子雲浩影｜超近鏡下零死角獲封仙氣女神

不過講到全晚最令人驚艷的畫面，非Cloud的「超級大頭」莫屬，她在台上演唱時，鏡頭有5秒鐘超近鏡拍攝Cloud，結果這個鏡頭成為流量密碼，網民讚她近鏡下依然皮膚白滑、零死角，連帶Cloud在台下的畫面一同被網民定格，指她雖然坐在云云歌手中，但一身白色露肩打扮令她彷如漆黑中的螢火蟲，仙氣滿滿，再配上悅耳歌聲，簡直猶如女神降臨！

音樂尖子雲浩影｜讀Band1英中常參加歌唱比賽

這一定格令Cloud人氣急升，外在美驚人，其實她內在美同樣吸引，Cloud自小喜歡唱歌，她曾講過家裡雖不算富裕，但父母仍會用心栽培，讓她去學鋼琴和芭蕾舞，而她自小學參加過歌唱比賽後，就覺得很好玩，自此便經常報名出賽。

Cloud中學就讀聖公會林護紀念中學（簡稱林護），是一所位於葵青區的英文津貼中學，該校長期位列全港排名頭10位，而且音樂亦是該校其中一項重點發展項目，設有5隊音樂校隊及90多組樂器班，不少學生在音樂方面都有卓越的成績。

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音樂尖子雲浩影｜加入合唱團努力練歌

Cloud在校內是合唱團成員，她指音樂老師都很嚴格，對學生的鍛練絕不鬆懈，他們早上6、7點就要起床，或者小息時要抽空唱歌，沒有休息時間，但當時又不覺很辛苦，因為朋友們都是合唱團的同學，大家一齊唱歌一齊玩。

音樂尖子雲浩影｜10優港姐麥明詩爸爸曾任副校長

在學業方面，Cloud形容自己是「通才」，各科成績都很平均，英文科相對突出，而10優港姐麥明詩爸爸麥卓生曾是林護化學科科主任及副校長，至2019年才退休，Cloud就笑指可惜當時不是對方教她化學堂，否則自己這科的成績可能會較理想。

熱愛音樂的她自13歲開始加入家燕媽媽藝術中心旗下兒童歌手組合「Honey Bees」，參加不少歌唱比賽。2013年，她參加全港中學校際歌唱大賽，獲得優異獎；同年參加《樂有所城》全港中學I Can Sing歌唱比賽，奪得冠軍。後升讀香港城市大學公共政策學系，畢業後曾做文職工作同時兼職歌手。

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