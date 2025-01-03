親子好去處｜太古誠品周年慶辦兒童工作坊　1月累計消費最高賞香港台北來回機票

誠品香港1月帶來超過20場多元的藝文活動，包括《睇字香港Director’s Cut》展覽及分享會，從每天見慣的日常文字風景，到節日或場景限定的獨特字體，發掘街頭巷尾的睇字樂趣；張曼娟《多謝款待》、《黃魚聽雷》新書分享會，一起召喚回憶苦酸甜，完成一場生命的盛宴；更對焦人氣影視作品《阿媽有咗第二個》、《香港式離婚》、《已讀不回死全家》，邀請主創作客書店，揭秘新書和創作的故事等。



而誠品生活太古店由即日至1月5日一連三日迎來周年慶，邀東區家庭到店參與兒童故事工作坊，更有香港台北來回機票、書店現金券和美味爆谷換領！

《過年啦！》故事工作坊

農曆新年是中華傳統節慶之一，富有濃厚的節日氣氛，家人會在新年時聚首一堂歡度佳節。2025年蛇年是農曆乙巳年，藉著這個節日，一起製作蛇年小手工吧！

時間：1月5日（2:30pm – 3:30pm）

主辦：童你講故事

《我們的大熊貓》故事工作坊

《我們的大熊貓》這本故事書介紹了熊貓的起源、生活、習性，以及與大熊貓息息相關的百餘種動植物的信息，以專業的角度還原大熊貓的真實情況，讓大熊貓的世界更加立體豐滿，故事後大家一起自創熊貓的小手工。

時間：1月5日（4pm – 5pm）

主辦：童你講故事

周年慶書店限定禮遇

於1月4至5日期間推出特選限量商品，由$99起，單筆消費滿$300或以上即減$30；滿$500或以上減$50及贈$30書店現金券一張。

會員於書店單筆消費滿$300或以上，即贈星球工坊玉米濃湯爆谷20g一包；由即日至1月19日期間，會員於全館累計最高消費，更可獲得「星宇豪華經濟艙香港台北來回機票」一張。