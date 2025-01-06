長跑備戰攻略　三大法寶助你抗疲勞

隨着天氣轉涼，一連串矚目長跑賽事已於去年底陸續展開，而當中最令全城期待的，莫過於2月舉行的渣打馬拉松！然而，無論是資深跑手還是新手，密集式訓練帶來的肌肉酸痛，都是一個難以避免的挑戰。想有效紓緩訓練和比賽後的肌肉不適？以下為大家介紹幾個實用的自救方案，讓大家隨時隨地都能為疲勞的肌肉充電，以最佳狀態迎接挑戰！

運動與肌肉痠痛關係 認清兩大階段尋方案

運動後的肌肉酸痛通常可分為兩個階段。第一階段是急性發炎反應，出現肌肉紅腫和疼痛。但這僅僅是開始，接下來可能遇到的是延遲性肌肉酸痛（DOMS）。這種酸痛會在運動後8至24小時內逐漸加劇，並在24至72小時達到最高峰，通常需要5至7天才能完全恢復。如此一來，當遇到第一階段的急性發炎反應時，應該如何處理呢？

突發性酸痛救星 運動期間獲即時紓緩

想有效紓緩急性肌肉酸痛，冰敷固然是有效的方法，它既能舒緩疼痛又能消炎，但在運動過程中攜帶冰袋並不實際。所以撒隆巴斯鎮痛噴霧（Spray）就是大家的最佳選擇！

這支運動愛好者的隨身小幫手，憑藉其獨特配方能迅速降低發熱患處溫度，有效紓緩紅腫和酸痛。更重要的是，它採用噴霧方式，即使在運動途中滿身大汗也不影響使用效果，毋須擔心會像膏布般有脫落風險。配上淡雅的香氣，不僅能驅走肌肉疲勞，更能提振精神，讓你繼續享受運動的樂趣。

▲ 撒隆巴斯鎮痛噴霧（Spray）體積小巧、方便攜帶，不只可處理運動酸痛，更適合應付日常各種不適，如肩頸僵硬、腰背酸痛、扭傷擰傷、瘀傷疼痛。

大範圍肌肉不適 延展貼布全面防護

不過，若使用過撒隆巴斯鎮痛噴霧（Spray），沖澡後仍感到肌肉紅腫、酸痛，撒隆適清涼滲透膏貼（Salonsip Cool）便能提供持續性的解決方案。這款膏貼不僅能有效降低發熱患處溫度，快速抑制紅腫和酸痛症狀，最特別的是它驚人的延展性 — 可拉展至原來的1.6倍大小！

事實上，跑步時雙手的擺動會牽動肩膀肌肉，特別是背後的斜方肌。如果平時保持緊繃的上肢姿勢，又缺乏適當伸展，很容易在跑後出現意想不到的酸痛。這時，撒隆適清涼滲透膏貼（Salonsip Cool）的強大延展性就能大派用場，完美貼合你的肩頸曲線，像第二層肌膚般緊密服貼，讓清涼藥效深入滲透每處酸痛的肌肉，特別適合處理跑者最困擾的斜方肌不適。加上其保鮮密實設計讓你可以隨身攜帶，需要時隨時使用。易撕易貼，撕除無痛，無疑是運動後的最佳選擇！

▲ 撒隆適清涼滲透膏貼（Salonsip Cool）能拉展至原來的1.6倍大小，只要簡單剪裁膏布，就能完美貼合你的肘關節、膝蓋、腳踝，甚至是肩頸等不同部位。

持久疲勞對策 告別慢性肌肉酸痛

當第一階段的肌肉不適逐漸消退，身體進入DOMS階段時，大家可轉用專為慢性肌肉疲勞設計的撒隆巴斯鎮痛膏布。該產品特別添加維他命E，能有效促進血液循環，幫助清除導致疲勞的物質。體積小巧精準，不僅能持久黏貼，更能讓藥效深入滲透患處。最重要的是，它的性價比極高，是日常肌肉保養的理想之選。

▲ 撒隆巴斯鎮痛膏布適用於慢性肌肉疲勞，其細小面積能針對不同患處使用。

無論你是正備戰渣打馬拉松的跑手，還是熱愛運動的健身愛好者，上述撒隆巴斯的黃金組合必定能助你突破極限，重拾活力，以最佳狀態迎接每個挑戰！撒隆巴斯及撒隆適產品系列於萬寧、屈臣氏、松本清、DonDonDonki 、龍豐藥業集團各大藥房及零售商有售。

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（特約）