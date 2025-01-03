新年好去處｜太古城中心 x 可口可樂打造復古餐廳　6大打卡及互動區域歡聚新年

▲ 太古城中心與可口可樂攜手呈獻《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》，首次以復古餐廳概念打造6大打卡及互動區域！

農曆新年將至，太古城中心與可口可樂將攜手呈獻《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》，首次以復古餐廳概念打造6大打卡及互動區域，透過一系列趣味活動和裝置，讓你在輕鬆愉快的舒適環境中，與親朋摯友聚首一堂！

太古城中心更特別配合是次新春主題活動，利用可口可樂2025新春特別版「煙花」圖案作為設計靈感，推出獨家限量版「快樂Cheers！」利是封套裝。以最燦爛的煙火迎接蛇年。

▲ 在吧枱「快樂圍裙換領處」，以指定太古城中心及太古城商戶電子貨幣單次消費滿HK$200送你3款太古城中心 x 可口可樂®獨家新春版徽章，裝飾大紅圍裙，來年豐衣足食！

一套4款的太古城中心 x 可口可樂「快樂Cheers！」利是封套裝選用繽紛奪目的多巴胺色系作主色調，每款均精挑不同的對比色作拼色設計，包括紅紫、粉綠、橙紫及桃金，鮮艷亮眼，活潑愉悅，為新年注入無窮歡樂；每款2個、總共8個利是封以美式紅白格紋主題封套包裝，定必成為節日搶 Fo 神器！

由2025年1月15日至28日期間，憑指定消費即可換領「快樂Cheers！」利是封套裝及高達HK$1,000商戶電子禮券，今個新年與親朋好友相聚太古城中心，共度歡樂時光！

太古城中心與可口可樂®破天荒聯手打造復古餐廳《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》，內設6大打卡及互動區域。首先正門「花樂處處」，不但牆上綻滿煙花，充滿新春愉悅氣息；餐室內的牆上張貼可口可樂歷年的經典海報，復古氛圍令人着迷。

▲ 太古城中心更特別配合是次新春主題活動，利用可口可樂2025新春特別版「煙花」圖案作為設計靈感，推出獨家限量版「快樂Cheers！」利是封套裝。

「祝福層層樂」以極具標誌性的可口可樂汽水膠箱及經典汽水玻璃樽，拼砌成大型打卡裝置，箱上印有各種字句，如「樂在其中」、「分享快樂」等，玩味拜年必影！⾛⼊「哈哈笑相館」照片館，和親朋好友記錄歡樂回憶，製作笑⾯迎⼈的專屬揮春，祝⼤家笑容永固！

在「樂脆求籤站」的薯條籤筒搖出運程薯條，於指定籤櫃抽出籤⽂茄汁，⼀起開個好運！在吧枱「快樂圍裙換領處」，以指定太古城中心及太古城商戶電子貨幣單次消費滿HK$200送你3款太古城中心 x 可口可樂®獨家新春版徽章，裝飾大紅圍裙，來年豐衣足食！坐在「乾杯迎新春」的餐廳座位上碰杯，桌上瞬眼投射出絢麗的煙花圖案及玩味的新年潮語，為聚會時刻拍 Reels 錦上添花！

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