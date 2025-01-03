稀有姓氏｜小鎮1500人姓「閃」超多電器名出現　「閃電光、閃電亮」與明太祖朱元璋有關？

▲ 內地一個小鎮約有1500人姓「閃」，當中有超多電器名出現，包括閃電光、閃電亮等，村民解釋原來與明太祖朱元璋有關！

【BB改名/稀有姓氏/姓閃】中國歷史源遠流長，姓氏的演變也五花八門。內地有一個名為「閃冲村」的小鎮，住了過千名的姓「閃」居民，而且當中大部分人更是「電」字輩，所以村內不少人也是「閃電X」為名，所以有不少令人惹笑的「電器」名字出現。有網友認為姓「閃」極之霸氣，有人更好奇問道，「閃電俠在哪？」

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稀有姓氏｜朱元璋賜回族13姓包括「閃」

綜合內地媒體報道，「閃冲村」位於安徽省淮南市八公山區山王鎮，是一個回族聚居的村莊，已經有六、七百年的歷史，村民主要以務農為生。

一名叫「閃點爍」的村民指，他們的祖先名「賽典赤·瞻思丁」，共有5名兒子、13名孫兒，當時明太祖朱元璋賜了回族13個姓，而他們的祖先則獲得「閃」姓，不過也有人指沒有確實的文獻證明此姓的來源。

▲ 「閃冲村」有近1500人皆姓「閃」。（小紅書及istock圖片）

稀有姓氏｜有一輩以「閃電」命名

現在，閃冲村內住了近1500名「閃」姓居民，而村內有一個規定，會以「字輩」來命名家族子孫的名字，而剛巧有一輩以「電」字起命，所以出現了不少的「勁貼地」姓名如「閃電光」、「閃電亮」、「閃電量」、「閃電索」、「閃電鋸」，而閃點爍卻笑指，暫時未有人叫「閃電燈」。

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稀有姓氏｜網民發揮小宇宙為「閃」姓改名

這個獨特的姓氏引起網民的熱烈討論，紛紛靈感大爆發，「閃電戰有嗎？」、「我叫閃電俠！」，更有人問道，「村裡是不是應該有個寵物叫『比卡超』？」

也有網民分享真的見過「閃」姓的人，「我班主任叫閃電闊。」、「我之前體檢，排前面一位奶奶名字叫『閃電雲』，當時看到就覺得好特別的姓氏名字」、「我見過閃電球的身份證」；更有人指自己見過更稀奇的姓氏，「有姓『隰』的」、「還有姓『滑』的」、「我同學姓『把』，一个叔叔姓『支』，一个同事姓『帥』。」

七仙羽師傅｜七師傅親授蛇年BB改名禁忌 分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵

不用一個月就迎來蛇年，近日娛圈爆佗B熱潮，黃翠如、麥明詩、朱慧敏、王君馨等女星公佈佗B，踏入蛇年星級BB輪住出世！常說「最怕教壞名」，TOPick找來堪輿學家七仙羽講解幫蛇B改名的注意事項，另外，更教導一眾父母如何幫BB趨吉避凶。

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對於踏入蛇年特別多BB出世，七師傅從玄學角度作出解釋，延伸閱讀：

七師傅親授蛇年BB改名禁忌 分析娛圈旺生育原因：蛇有再生的象徵

BB改名｜麥玲玲分享8點改名貼士 改錯名隨時影響姻緣健康

另外，玄學家麥玲玲早前曾拍片提醒父母為BB改名要注意的事項，如果改錯名，會影響姻緣，甚至乎容易受傷，父母想為仔女改個好名，就要注意以下8大點：

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不少人會付費為風水命理師改名，不過BB出世使費多，如果想慳番啲，自行改名時可以參考麥玲玲師傅的意見。

延伸閱讀：麥玲玲分享8點改名貼士 改錯名隨時影響姻緣健康

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