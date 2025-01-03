結業潮︱元朗Omakase始祖「壽司之神」宣布3月結業　開業11年午餐呢個價錢就食到

▲ 開業11年的元朗Omakase始祖「壽司之神」，早前宣布因租約期滿，將於今年3月結業。

【結業潮/食肆/Omakase】近年主打廚師發辦（Omakase）的日本餐廳，在香港開至成行成市，但隨著各地通關，不少店鋪均難以經營。開業11年的元朗Omakase始祖「壽司之神」，早前宣布因租約期滿，將於今年3月結業。消息震驚不少網民及熟客，對此大感惋惜，希望再選新址開鋪。

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結業潮︱日本直送新鮮食材

Omakase以懷石精緻料理為主，又稱無菜單料理，由主廚決定用餐的菜單，一般午餐由500元起，晚餐更要千元以上。「壽司之神」於2013年在元朗馬田路開業，是該區首批以高質壽司為主打的壽司店之一。店舖由五位80後主理，以日本直送新鮮食材作招徠，例如不少白身魚、海膽、八爪魚、甜蝦、蟹類等，根據該店去年的菜單顯示，午餐為每位880元，晚餐則需980元一位。

餐廳於2021年翻新重開，店門一改以往港式壽司店的黑色設計，以水泥牆身配木趟門，並掛上「壽司之神」的招牌，低調且樸實。餐廳內以壽司吧枱設計，壽司師傅站在中央準備，格局不輸市區的壽司店，因此，在開業之初，吸引大批食客捧場，訂座長期爆滿。

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結業潮︱暫不再選新址開店

惟「壽司之神」上月在社交平台專頁宣布，因租約期滿，將於今年3月結業，同時指暫時不會再選新址開店。消息令一眾食客及網民不捨，直言「元朗最好食是你們」；另一邊廂亦有網民認為，該店質素未及如期，「招呼差到好似我求你畀嘢我食咁」、「飲水的杯都有魚腥味」、「坐都唔舒服」。

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寿司の神/壽司之神 地址： 元朗馬田路安寧大廈20-30B七號地舖 電話： 2178 3163、9121 4489（Whatsapp） 營業時間： 星期一至日 12nn-3pm、7pm-11pm

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