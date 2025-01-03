睡眠健康｜發夢可反映健康狀況？　專家揭5種夢境對應問題從睡姿看隱藏性格

▲ 有專家指出，不同的夢境可對應五臟的健康問題。

【睡眠/做夢/夢境/睡姿】睡眠對人體非常重要，而不少人睡覺時都會做夢，但你又是否知道做夢也可能與健康有關？有專家就指出不同類型的夢境分別對應五臟的健康問題，並透過6種睡姿分析不同人的性格特徵。

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台灣節目《健康2.0》曾邀請幾位專家解構睡眠與健康的關係，睡眠中心主任陳濘宏表示，睡眠可分成幾個週期，分別為淺睡期、深睡期及快速動眼期，每個周期長約90至120分鐘。他指出，每個人每天都會做夢，通常會在快速動眼期發生，但這種情況有時也會在深睡期出現；如果一個人在快速動眼期醒來，便會記得自己的夢，在深睡期醒來則會記得自己有做夢，但如果在這兩個周期以外的時間醒來，就不會記得自己有做過夢。

臨床心理師吳家碩就補充，人體會先經歷淺睡到深睡、再到淺睡，之後才開始做夢循環。會做夢表示有睡著，而夢有記憶的功能，日有所思、夜有所夢，有做夢記憶的人士通常記性亦會較好，反之則記性較差。

做夢除了與記憶有關，原來亦可直接反映情緒，甚至是身體的健康狀況。中醫師李郁佳在節目中指出，不同類型的夢境其實都有相對應的內臟，也可以藉此推測未來會影響哪些系統、造成疾病，以及這些夢境由白天的哪些情緒引起。

睡眠健康｜夢境對應5臟問題

她表示，五志（情緒意志）對應五臟，分別為怒對應肝、喜對應心臟、悲對應肺、思對應脾，而恐則對應腎；當其中一種情志在白天的時候太多激烈，便會反映在夢裡，而人們也可以藉著夢境觀察自己的五臟是否出現問題。以下為不同情緒對應的內臟及相關夢境：

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怒：經常壓抑怒氣，影響肝臟

會夢見自己跟人吵架、打鬥，長期下來容易變的脾氣暴躁，有可能出現自律神經失常。

喜：過度開心，影響心臟

乍看之下很快樂，連做夢都會笑，但其實長期會導致心氣耗散，繼而出現注意力不集中、記憶力下降等問題。

思：過度專注追求理想，影響脾臟

會夢見自己正在追逐或盡力跑步，長期持續會導致消化不良、胃口欠佳。

悲：過度悲傷的情緒，影響肺部

會夢見悲傷的情景，長期下來會導致呼吸系統或皮膚容易抵抗力下降，出現感冒、過敏等問題。

恐：過度恐懼的情緒，影響腎臟

會夢見自己被追殺，或者其他害怕的事物，甚至有可能被嚇醒；長期會出現容易腰痠、月經失調，以及男性性功能障礙等問題。

睡眠健康｜拆解「鬼壓床」迷思

不少人都曾有「鬼壓床」的經歷，到底是否真的遇上超自然現象？對此吳家碩就解釋，通常會出現這個現象是因為身體在睡眠、做夢的過程中，身體仍處於睡眠狀態，大部分肌肉都相當鬆弛，但頭腦可能因為溫度突然太冷或太熱、聲音干擾、想上廁所等原因突然清醒，而肌肉來不及接收大腦醒來的訊號，於是便造成頭腦清醒但身體無法動彈，甚至連嘴巴都發不出聲音的「鬼壓床」，在醫學上可稱為「睡眠麻痺症」。

要改善這個問題，他就建議從睡眠環境入手，盡量避免有太多干擾，以減少半夜突然醒來的機會，降低「鬼壓床」的現象。吳家碩又提醒，大部分遇到這個情況的人都會感到很慌張，最重要的是先鎮定下來，讓肌肉慢慢接收到大腦性來的訊號，一小段時間後便會逐漸恢復力量，問題亦自然迎刃而解。

睡眠健康｜6大睡姿種類看出隱藏性格

此外，睡姿也能看出一個人的性格。諮商師邱永林就引述研究，列出以下6種比較固定出現的睡眠姿勢，以及它們對應的性格特徵。

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1. 胎兒型（The Foetus）

在參與者中佔41%，像胎兒一樣捲曲身體側睡。這類型的人即使外在看起來十分外向，實際上內心都較為脆弱、多愁善感，需要保護。

2. 直立原木型（Log）

佔15%，睡覺時直立，手臂自然下垂。這種人通常性格隨和，容易相信別人，是團體中的安定力量，但也很常被利用。

3. 渴望型（The yearner）

佔參與者的13%，睡覺時手向前伸，彷彿在做抓取動作。這類人較為多疑，容易胡思亂想，不過一旦作出決定便沒有人能改變。

4. 士兵型（The soldier）

在參與者中佔8%，睡覺時平躺、臉朝上方，然後雙手貼著褲縫，看起來像士兵一樣。這種人的特徵為安靜、內斂，但對自己要求很高。

5. 自由落體型（Freefall）

佔7%，簡單而言就是趴著睡覺，雙手放在枕頭旁邊。

6. 海星型（Starfish）

在參與者中僅佔5%，睡覺時雙手向上，放在枕頭旁邊，看起來像海星一樣。這類人是一流的傾聽者，會在對方最需要的時候出現。海星型的人雖然受歡迎，本身卻很低調，並不喜歡出風頭。

資料來源：《健康2.0》

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