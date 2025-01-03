工作招聘｜知名公司月薪$9000請文員　網民批人工低：譚仔姐姐都有$1.7萬

▲ 知名公司月薪$9000請文員 港男批「大公司都畀咁低人工？」

【求職招聘/請人/低人工】香港人工向來是「低處未算低」，近日有網民分享一則品質測試公司的招聘廣告，每星期工作5日，主要負責輸入簡單資料，需具有中等程度的英文口語及書寫能力，而月薪只有9千。對此，他震驚表示「外國大公司，都咁低人工請人」，直呼「可悲」。

工作招聘｜外國知名檢測公司$9000請文員

該名網民於香港討論區發文，分享一間品質檢測公司在求職平台刊登的一則招聘廣告，招聘職位為文員，每星期工作5日，每日8.5小時，主要工作內容是負責輸入英文和數字的資料，英文的口語和書寫能力需達中等程度。

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工作招聘｜樓主呻人工「插水式直落」 批大公司仍低薪請人

對於該招聘廣告，樓主大批「又係9000蚊一個月」，又指新一年樣樣加價，唯獨人工減低，「人工插水式跌落去」。他亦表示該公司是知名的外國公司，但卻以$9000的低薪招聘員工，直呼「 可悲！」。

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工作招聘｜網民批人工不如其他低學歷工作：譚仔都有1萬7

帖文一出，引來大批網民留言，不少人批工資過低，還不如做餐廳、地盤，「加入做地盤工人啦，高收入又鍛練到全身肌肉，行出街自信很多。」、「樓下譚仔請人17000呀」、「保安都有萬五、六」、「我地盤工，每月近6位數字收入」。

不過，也有人指該工作的人工向來不高，加上學歷要求只需小學程度，難以擁有高人工，「做lab一直人工好低，還要在裡面做沒有學歷的文員，想佢畀幾多你？」、「呢類公司應該唔太急請人， 搏一些失業長時間又無晒彈藥的人去做」、「你唔做，大把外勞做，外勞收9000再退2000都會做」。

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