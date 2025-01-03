  • 19°C
香港時間：202513日 (五) 20:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年　5招保養秘訣凍齡如少女

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【李嘉欣/大美人/港姐冠軍】作為港姐兼華姐雙料冠軍、現年54歲的李嘉欣（Michele）一向是圈中出名的美魔女，近日適逢大除夕，她特意於IG上載靚相賀新年，相中大美人胸部露出大半邊，可謂相當性感。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症 醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

李嘉欣於數日前的大除夕(31日)於IG上載了性感照片，相中全黑打扮的她，以背心配長褲的型格打扮出席活動，而背心的一大設計特色莫過於其大露心口的設計，即時令大美人的酥胸半邊外露，意態撩人。為了切合送舊迎新主題，她亦留言寫道：

Bye 2024  To a better #2025

點擊圖片放大
+14
+13

又靚又火辣的照片上載後，即引來大批網民大讚她保養得宜，「還是那麼的美！」 、「好美好美！」

儘管李嘉欣現在非常健康，但其實她於2022年初曾因突然心跳得好快，被急送深切治療部（ICU）搶救48小時，事後受訪時更以「執返條命」來形容。

醫生話我有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎都停止運作，要立即入ICU搶救。

李嘉欣與現年62歲的富商老公許晉亨於2008年結婚，倆口婚後育有一子許建彤（Jayden），結婚16年以來，曾有花花公子之稱的丈夫便鮮再有緋聞，一直是一名非常稱職的好老公，更不時與太太四處去旅行，享受人生。

點擊圖片放大
+7
+6

5招凍齡秘訣

要保持凍齡美貌和fit爆身材，李嘉欣亦自有一套心得：

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章:

凍齡女神｜神穩1年傳生第4胎 張栢芝現身狀態如少女：2特徵擊破坐月謠言

凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光 靠5招凍齡睡前堅持咁樣做

凍齡女神｜韓國第一天然美女42歲韓佳人超自律7招凍齡 一生只吃過10包即食麵：不太喜歡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
12:39 2024/10/24
女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
牙齒健康｜59歲昔日女神「小紅書」拍片驚現一口黃牙　網民留5字惹共鳴【附1招天然美白牙齒】
18:40 2024/11/08
牙齒健康｜59歲昔日女神「小紅書」拍片驚現一口黃牙　網民留5字惹共鳴【附1招天然美白牙齒】
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
15:44 2024/11/27
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

你可能感興趣

女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
12:39 2024/10/24
女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
牙齒健康｜59歲昔日女神「小紅書」拍片驚現一口黃牙　網民留5字惹共鳴【附1招天然美白牙齒】
18:40 2024/11/08
牙齒健康｜59歲昔日女神「小紅書」拍片驚現一口黃牙　網民留5字惹共鳴【附1招天然美白牙齒】
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
15:44 2024/11/27
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
健康問題 李嘉欣 凍齡

最高瀏覽

釜山航空｜韓媒：香港飛釜山客機一度無法確認起落架狀態　復飛後安全着陸
釜山航空｜韓媒：香港飛釜山客機一度無法確認起落架狀態　復飛後安全着陸
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角
急症室最長等候時間（01月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月03日 時間16:05）
逆轉糖尿病｜40歲男每日收工咁做　激減35磅成功逆轉糖尿病　醫生推薦飯後做10分鐘就work！【附8種食物逆轉糖尿病】
逆轉糖尿病｜40歲男每日收工咁做　激減35磅成功逆轉糖尿病　醫生推薦飯後做10分鐘就work！【附8種食物逆轉糖尿病】