凍齡女神丨54歲最美港姐冠軍「中門大開」賀新年　5招保養秘訣凍齡如少女

【李嘉欣/大美人/港姐冠軍】作為港姐兼華姐雙料冠軍、現年54歲的李嘉欣（Michele）一向是圈中出名的美魔女，近日適逢大除夕，她特意於IG上載靚相賀新年，相中大美人胸部露出大半邊，可謂相當性感。

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李嘉欣於數日前的大除夕(31日)於IG上載了性感照片，相中全黑打扮的她，以背心配長褲的型格打扮出席活動，而背心的一大設計特色莫過於其大露心口的設計，即時令大美人的酥胸半邊外露，意態撩人。為了切合送舊迎新主題，她亦留言寫道：

Bye 2024 To a better #2025

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又靚又火辣的照片上載後，即引來大批網民大讚她保養得宜，「還是那麼的美！」 、「好美好美！」

儘管李嘉欣現在非常健康，但其實她於2022年初曾因突然心跳得好快，被急送深切治療部（ICU）搶救48小時，事後受訪時更以「執返條命」來形容。

醫生話我有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎都停止運作，要立即入ICU搶救。

李嘉欣與現年62歲的富商老公許晉亨於2008年結婚，倆口婚後育有一子許建彤（Jayden），結婚16年以來，曾有花花公子之稱的丈夫便鮮再有緋聞，一直是一名非常稱職的好老公，更不時與太太四處去旅行，享受人生。

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5招凍齡秘訣

要保持凍齡美貌和fit爆身材，李嘉欣亦自有一套心得：

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