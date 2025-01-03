抗癌勇士｜39歲抗癌網紅不敵肝癌跨年前夕病逝　妻子悲痛：最後忍痛陪女兒玩

▲ 39歲抗癌網紅不敵肝癌跨年前夕病逝，妻子悲痛：最後忍痛陪女兒玩。

【抗癌／肝癌／癌症／遺體捐贈】内地抗癌網紅「希希小演員」的妻子近日證實，丈夫在2024年最後一天不敵肝癌離世，終年39歲。離世後，希希選擇了遺體捐贈，「希望把眼角膜給其他需要的人。」

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抗癌勇士｜39歲抗癌網紅不敵肝癌病逝

綜合内地媒體報道，2024年12月31日，抗癌網紅「希希小演員」的妻子在社交平台發布訃告，「各位親朋好友，希希於2024年12月31日05點05分抗癌之路結束了，享年39歲！他選擇了遺體捐獻，沒有追悼，他稱視力5.0的眼睛，隨他而去太浪費了，希望把眼角膜給其他需要的人。」

希希的妻子表示，丈夫在12月29日凌晨出現輕微肝性腦病症狀，「下午2個女兒去看他時，他特別高興，知道孩子來了，想要去陪孩子玩。」惟30日凌晨，丈夫陷入重度昏迷，醫生將其止痛泵、腸梗阻導管和CVC（中心靜脈導管）拔了，最後於31日凌晨5點離世。

他走得很安詳。他不想給我們添麻煩，也確實沒麻煩到我們，5點離開，2024年最後一天出院，我也不用幫他續保險了。

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抗癌勇士｜育有2個女兒奮力抗癌2年

據了解，希希是一位抗癌博主，於2022年9月發現肝癌腫瘤破裂，隨後進行手術切除了癌細胞。惟兩年後，在2024年3月時，他被告知肝癌出現轉移，隨後他就開始在社交平台記錄自己的抗癌經歷。

雖然病情很嚴重，但希希仍堅強面對，不難受的時候，他還會拍一些搞笑的片段，心態很好。而在希希生前拍攝的影片中，經常可以見到他與女兒們的互動，女兒們更不斷喊著，「我愛你爸爸、我喜歡你爸爸。」

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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