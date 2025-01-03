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結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業　中環最後分店開業7年本月執笠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「火鍋撚」全線結業，中環最後分店本月執笠。

本港結業潮不斷，踏入新一年已有多間餐廳宣布執笠。位於中環的台式火鍋店「火鍋撚」宣布將於1月8日結業，該店開業7年多，亦是最後一間分店。消息一出，不少食客都感到可惜。

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結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業

安安飲食集團旗下的「火鍋撚」於2016年在旺角開業，其後亦在中環、西環開設分店。餐廳主打台式養生火鍋，招牌湯底有「祖傳秘製麻辣鍋」、「蜂巢豆腐白湯鍋」、「一品酸菜白肉鍋」等等。

新冠疫情期間，火鍋撚全線分店曾因經營環境困難而一度暫停營業。早前火鍋撚旺角店及西環店相繼結業，只剩下中環最後一間分店。

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結業潮｜火鍋撚最後分店1.8執笠

不過，火鍋撚今日（3日）於FacebookInstagram專頁貼出結業通知，指中環店將營業至1月8日凌晨，並感謝食客的支持，「多謝大家七年多以來對我們的支持，希望餘下嘅日子會於中環火鍋撚再次見到你哋」。

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結業消息一出，不少食客都感到可惜，並在社交平台留言，「好傷心」、「未來見」。而隨著最後一間分店執笠，換言之火鍋撚將全線結業。

火鍋撚

地址：中環雲咸街46-48號雲明行3樓（地圖
網站：【火鍋撚官網

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