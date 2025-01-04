皮膚癌｜30歲女家族無任何病史  右腳突生痣揭患皮膚癌  疑為貪靚做1事肇禍

【皮膚癌／黑痣／癌症／黑色素瘤】身體異常不容忽視！美國一名30歲女子數年前右下小腿上曾長出一顆黑痣，經檢查後確認為皮膚癌的黑色素瘤兼已擴散，需要進行手術切除，數年後雖然再發現第2粒，由於發現及時治癒機率極高。事主坦言過去為獲得古銅色皮膚，經常多次曬傷，患病後才深覺健康的重要性。

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綜合外媒及《TODAY》報道，居於美國科羅拉多州（Colorado）的女子Elizabeth Hazuka於30歲前曾2次確診患上黑色素瘤，首次發現時是在她25歲時，當時她進行皮膚檢查時，皮膚科醫生發現她右小腿上一顆鉛筆上的橡皮擦大小的斑點，與腳上其他痣並不同，經進一步檢驗確認這顆痣其實屬皮膚癌的黑色素瘤，並且已大量擴散。

Elizabeth接受手術治療後，腿上留下一處極大的疤痕，自始後她便每隔三個月進行一次皮膚癌篩查，更會進便全身攝影，以記錄身上所有的痣。直到27歲時，她又及時發現了第二粒黑色素瘤，由於未有擴散，因此切除後疤痕亦較細小，而5年後的治癒率亦高達 98%。

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皮膚癌｜為貪靚刻意曬黑 患病後驚覺健康重要性

據報道指，Elizabeth除了沒有黑色素瘤家族史外，她擁有的白皙皮膚、綠色眼睛、淺色頭髮及身上的許多痣，全部都是皮膚癌的危險因素。Elizabeth憶述指，她從居住的地方海拔較高，紫外線指數亦非常高，自己為了迎合「美黑」潮流，青少年時期經常會刻意曬黑自己，甚至曾因此多次曬傷，無疑為她的皮膚造成更嚴重傷害。

直到第一次發現患上皮膚癌時，她深受打擊，才開始感受到健康的重要性：

那是一個改變人生的時刻，在這麼年輕的時候就面臨死亡，真的讓我有了很多想法。

皮膚癌｜術後成功成康復患者 人生方向大大逆轉

事隔5年，Elizabeth如今已算康復患者，生活方面，她由原來的工作處離職後，註冊成為了一名醫療助理，計劃之後申請就讀醫師助理學校，並且成為了一名「防曬達人」，只要出門在外便盡可能尋找遮蔽處及並戴上帽子遮陽。

經過這場大病，她坦言自己已深深明白到「必須把健康掌握在手中，生命是寶貴的」，建議大眾定期進行皮膚檢查，尤其經常曬太陽的人群要有所警覺，避免陽光對皮膚造成損害而不自知。

癌症殺手｜2大異樣或成「黑色素瘤」癌症前兆

福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組陳譽曾指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

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癌症殺手｜5種痣恐是皮膚癌先兆 醫生「ABCDE」自我檢測方法

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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資料來源：TODAY

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