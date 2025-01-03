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何遠東離開TVB︱何遠東結束與TVB賓主關係　坦言心淡離巢：我們約定未來再遇

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發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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何遠東結束與TVB賓主關係。

【何遠東 / 綠葉王 / TVB劇】何遠東離開TVB！在《心理追兇 Mind Hunter》、《降魔的》等劇有出色表現的「綠葉王」何遠東在今日（1月3日）於個人社交平台發文宣布結束與TVB的賓主關係。

畢業於香港演藝學院的他以舞台劇作比喻寫道：

舞台劇，始終會有完場嘅一刻…
在完場之前，演員要好好謝幕，
好好脫離角色，重新迎接下一個新挑戰！
感謝一路上陪伴我同喜同悲的觀眾；
感謝時刻用心共事的台前幕後朋友；
感謝讓我發光發亮的每一個角色。
我們約定，未來再遇

曾與他合作的馬國明、黃翠如、孟希璘、尹詩沛等TVB藝人有在他的發文送祝福。

何遠東發文宣布離開TVB。

現年40歲的何遠東在2008年加入TVB，他接受媒體訪問坦言自己不是TVB「親生仔」，無奈被投閒置散，在去年9月生日時收到TVB要求續約的訊息，內容卻只是叫他留下沒有其他，而他覺得近年沒劇拍沒發揮機會，於是回覆不再續約，即使後來TVB再打電話找他傾約，他也決定不改變主意。

何遠東表示，以為可以在TVB做一世，最後決定走是是因為覺得少了溫暖及安全感︰「好似都係時候，賴死都冇用。」更無奈形容稱自己在TVB如工人姐姐︰「Mom叫我做咩，我都會『Yes,Mom』，就算佢幾挑剔，我都會自己改進。」

他坦言，多年來除不喜歡玩「忌廉塞晒落眼耳口鼻頭髮」的節目遊戲外，公司叫他做甚麼他也不介意，唯一感到難受是被人「你太好」，意思是他演得太好搶了主角鏡頭，稱︰「會記住自己要恰如其分。」他無奈稱：「其實努力演好一個角色，我唔覺得係錯。」

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