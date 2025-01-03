求職面試題｜「7+5」答12竟全被淘汰　求職者給3個答案即被錄取

▲ 有面試官問「7+5=?」，求職者答出了數個答案而被取錄。（《和解在後》劇照）

【求職面試/見工面試】本Mommy最近收到不少求職者求救，指面試時被不同的IQ題考起，怎樣也答不出令面試官滿意的答案。近日，有一條內地公司的面試IQ題「7加5＝？」引起網民的熱烈討論，而當中考的是邏輯思考及靈活變通能力，所以答案是千變萬化，值得大家好好收藏收備不時之需吧！

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求職面試｜求職者指出重點視乎「單位」

綜合內地媒體報道，在每位求職者作出了自我介紹一環後，面試官就工作提出了一些相關問題，然後，對方突然問出一條令人摸不著頭腦的數學題，「7加5等於幾？」

有一些求職者認為答案簡單直接，很快便答上了「12」，但是這顯易不是面試官想要的答案。直到有一位求職者經過思考後作出回應，

7加5等於12是基礎答案，但若單位不同，結果就會有差異，例如7元加5毫子便是7.5元，如果是7瓶水加5滴水則可能仍是7瓶水等等。

這一條題目追求的不是一個實際的答案，而是考驗求職者有沒有就問題去切變思考角度，而該位求職者展現出自己的靈活思維及多元思考，非常符合面試官們所渴求的人才，於是立即當場錄取。

同場加映：見工令HR卻步的儀容或穿著

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求職面試｜求職顧問：主要考臨場反應

台灣的《Career就業情報》顧問臧聲遠曾指出，有時公司會提問很多好像與工作無相關的問題，但此類問題考驗的就是臨場反應、求職者的靈活度，基本沒有一定的答案。

臧聲遠也教路，如果面對問題著實想不出一個恰當的答案，亦應保持禮貌地直接表示自己無法回答，但同時可以向對方說出自己一些想法等等，這些也有助在面試官前加分。他特意提到，不可表現得十分生氣，也不應質疑對方，也不可以被嚇傻地什麼回應也沒有，這樣被錄取的機會會大大減低。

求職面試｜不想回答可以這樣問…

而求職網《yes123》發言人楊宗斌也指出，選擇不回答創意性的題目並不是好的方法，因為這些都是考驗其危機處理能力，理想做法是態度客氣地詢問面試官題目的用意，希望從中可以套取到一些資料而去慢慢嘗試答出一個令對方滿意的答案，這些印象分會為整個面試加分不少。

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