家居安全｜家品用錯恐致慢性中毒　1種每日必用可致癌　專家警告屋企暗藏5大毒素【附14種日常用品易含塑化劑】

【家居／毒素／慢性中毒／日用品】日用品要慎用慎選，否則容易惹毒上身。台灣有專家指出，家居日用品使用不當，容易產生毒素，長期接觸恐怕會導致慢性中毒，當中有5種毒素會影響身體功能，甚至致癌或致命。

最新影片：

家居安全｜家居5大用品恐藏毒素

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈和腎臟科醫生顏宗海在當地健康節目《醫點不誇張》指出，不少日常觸手可及的家品暗藏毒素，列出5種一旦用錯容易導致慢性中毒的家品陷阱，當中甚至連水都有可能中毒：

1. 自來水

腎臟科醫生顏宗海指出，一般自來水含氯作消毒之用，而當水煮至沸騰時，氯會轉化成三鹵甲烷，這種物質含4種致癌物。不過他亦釋除公眾疑慮，指出自來水裡面含氯的成分較低，但為降低慢性中毒風險，凡煮食時建議開啟抽油煙機。

2. 電線+灰塵

臨床毒物科護理師譚敦慈引述美國學者研究，指出室內空氣污染比起室外的多2至5倍。而拖板一般不被列入要清潔的家品當中，但事實上拖板插座裡面藏塑化劑和灰塵，一旦揚起吸進肺部，恐怕會導致慢性中毒。此外，她亦指出電線中有阻燃劑防止電線在通電時過熱燃燒，而阻燃劑含多溴二苯醚，故此最好定時清潔避免吸入「雙重毒物」。

3. 浴室牆壁或洗頭水膠瓶

顏宗海指出，黴菌容易生長在溫暖潮濕的環境，對於人體來說是有害的，小則造成氣喘，嚴重全身感染恐有生命危險。黴菌有時候會生長在長期放置在浴室的物件，如個人護理用品的外瓶上，故此要定時沖洗。為免浴室牆壁積聚霉斑，譚敦慈亦建議洗澡後可用冷水沖洗浴室牆壁。若肉眼已見牆身長出霉斑，可使用漂白水和廚房紙巾濕敷。

4. 塑膠容器

顏宗海提醒，使用塑膠餐具時，尤其是美耐皿，盡量不要用來盛太熱的食物，因這種材質不耐高溫。有過往研究發現，它只要遇熱至40度，就會開始釋出三聚氰胺，會影響腎功能。故此，他建議若使用這種材質的器皿時，切勿放進電鍋或微波爐加熱。譚敦慈補充，若器皿有刮痕或變形，應立刻丟棄勿再使用。清洗方面，譚敦慈建議若保鮮盒蓋有膠條封邊，最好將膠條拆出清洗，待晾乾透後再重新裝嵌。清洗食用器皿時，亦切勿使用坊間的科技海綿。

5. 洗頭水及其他個人護理用品

顏宗海提醒，個人護理用品聞起來會有香味，一般會加入塑化劑當作定香劑，而塑化劑可透過日常接觸攝入體內，又稱經皮毒。長期接觸塑化劑會影響腎功能和荷爾蒙，嚴重可致癌，如女士患乳癌，當中以孕婦和6歲以下的幼童最高危。這種毒素一旦被人體吸收，極其量僅得10%能排出體外。

家居安全｜10種慢性中毒症狀

中醫師陳曉萱指出，若人體出現以下10種症狀，恐怕是慢性中毒的先兆：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

症狀如下：

口瘡、口臭

色斑、長痘

便秘

容易疲倦

肥胖

皮膚搔癢

尿頻

四肢腫脹

記憶力下降

容易發怒

家居安全｜14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等等，值得大家注意。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

家居安全｜6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：身體5大器官排毒時間

若開始出現慢性中毒的症狀，亦有方法幫助排毒，配合不同新陳代謝的時間，可以加速將毒素排出體外。中醫師謝彌堅於Facebook專頁指出，一天24小時可分成不同時段，讓不同的器官進行排毒。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

身體５大排毒原則

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》上拆解坊間排毒迷思，就此提出身體５大排毒原則，加速身體新陳代謝：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章：

癌症殺手︱常吸入廚房油煙可致肺癌 毒物專家揭炒菜1動作易生致癌物

食用安全｜保鮮紙切勿包「3類食物」 毒理專家揭：隨時食塑化劑落肚

塑膠危機｜研究：攝過量塑化劑早產機會增5成 留神14種日常用品 即棄餐具、飯盒、膠拖鞋隨時中招

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5