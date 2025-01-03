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家居安全｜家品用錯恐致慢性中毒　1種每日必用可致癌　專家警告屋企暗藏5大毒素【附14種日常用品易含塑化劑】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 10 分鐘前

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【家居／毒素／慢性中毒／日用品】日用品要慎用慎選，否則容易惹毒上身。台灣有專家指出，家居日用品使用不當，容易產生毒素，長期接觸恐怕會導致慢性中毒，當中有5種毒素會影響身體功能，甚至致癌或致命。

最新影片：

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Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症 醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

家居安全｜家居5大用品恐藏毒素

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈和腎臟科醫生顏宗海在當地健康節目《醫點不誇張》指出，不少日常觸手可及的家品暗藏毒素，列出5種一旦用錯容易導致慢性中毒的家品陷阱，當中甚至連水都有可能中毒：

1. 自來水

腎臟科醫生顏宗海指出，一般自來水含氯作消毒之用，而當水煮至沸騰時，氯會轉化成三鹵甲烷，這種物質含4種致癌物。不過他亦釋除公眾疑慮，指出自來水裡面含氯的成分較低，但為降低慢性中毒風險，凡煮食時建議開啟抽油煙機。

2. 電線+灰塵

臨床毒物科護理師譚敦慈引述美國學者研究，指出室內空氣污染比起室外的多2至5倍。而拖板一般不被列入要清潔的家品當中，但事實上拖板插座裡面藏塑化劑和灰塵，一旦揚起吸進肺部，恐怕會導致慢性中毒。此外，她亦指出電線中有阻燃劑防止電線在通電時過熱燃燒，而阻燃劑含多溴二苯醚，故此最好定時清潔避免吸入「雙重毒物」。

3. 浴室牆壁或洗頭水膠瓶

顏宗海指出，黴菌容易生長在溫暖潮濕的環境，對於人體來說是有害的，小則造成氣喘，嚴重全身感染恐有生命危險。黴菌有時候會生長在長期放置在浴室的物件，如個人護理用品的外瓶上，故此要定時沖洗。為免浴室牆壁積聚霉斑，譚敦慈亦建議洗澡後可用冷水沖洗浴室牆壁。若肉眼已見牆身長出霉斑，可使用漂白水和廚房紙巾濕敷。

4. 塑膠容器

顏宗海提醒，使用塑膠餐具時，尤其是美耐皿，盡量不要用來盛太熱的食物，因這種材質不耐高溫。有過往研究發現，它只要遇熱至40度，就會開始釋出三聚氰胺，會影響腎功能。故此，他建議若使用這種材質的器皿時，切勿放進電鍋或微波爐加熱。譚敦慈補充，若器皿有刮痕或變形，應立刻丟棄勿再使用。清洗方面，譚敦慈建議若保鮮盒蓋有膠條封邊，最好將膠條拆出清洗，待晾乾透後再重新裝嵌。清洗食用器皿時，亦切勿使用坊間的科技海綿。

5. 洗頭水及其他個人護理用品

顏宗海提醒，個人護理用品聞起來會有香味，一般會加入塑化劑當作定香劑，而塑化劑可透過日常接觸攝入體內，又稱經皮毒。長期接觸塑化劑會影響腎功能和荷爾蒙，嚴重可致癌，如女士患乳癌，當中以孕婦和6歲以下的幼童最高危。這種毒素一旦被人體吸收，極其量僅得10%能排出體外。

家居安全｜10種慢性中毒症狀

中醫師陳曉萱指出，若人體出現以下10種症狀，恐怕是慢性中毒的先兆：

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症狀如下：

  • 口瘡、口臭
  • 色斑、長痘
  • 便秘
  • 容易疲倦
  • 肥胖
  • 皮膚搔癢
  • 尿頻
  • 四肢腫脹
  • 記憶力下降
  • 容易發怒

家居安全｜14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等等，值得大家注意。

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家居安全｜6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：

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同場加映：身體5大器官排毒時間

若開始出現慢性中毒的症狀，亦有方法幫助排毒，配合不同新陳代謝的時間，可以加速將毒素排出體外。中醫師謝彌堅於Facebook專頁指出，一天24小時可分成不同時段，讓不同的器官進行排毒。

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身體５大排毒原則

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》上拆解坊間排毒迷思，就此提出身體５大排毒原則，加速身體新陳代謝：

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