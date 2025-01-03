貪污賄賂｜廉署起訴三跑項目時任管工　涉向紮鐵工索賄逾1.6萬元

▲ 三跑前管工涉向紮鐵工索賄遭廉署起訴。（資料圖片）

香港國際機場三跑項目分判商1名時任管工，涉嫌向2號客運大樓擴建工程3名紮鐵工人，索取及收受賄款共逾1.6萬元，以協助對方繼續獲聘，並獲安排超時工作以賺取「加班工資」。昨日（2日）被廉署落案起訴，已獲准予保釋，下周一（6日）在西九龍裁判法院答辯。

高俊彥，31歲，浩洲（唐氏）工程有限公司時任管工，被控4項代理人索取利益罪名，及7項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。

案發時，浩洲工程為三跑項目2號客運大樓擴建工程的分判商，高俊彥為浩洲工程管工，負責帶領及指派一班紮鐵工人工作。工人如須超時工作，時薪會較平常高1.5倍至2倍。

被告涉嫌於2022年4月至2023年2月期間，分別向3名紮鐵工索取每個工作天100元的賄款，或不定金額的茶錢，以協助3人繼續受僱於浩洲工程；期間共收取7,300元賄款。被告又涉嫌向其中一名紮鐵工收取6,000元賄款，以安排對方超時工作，從而賺取「加班工資」。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉案工人相信被告有權辭退他們，擔心失業而不情願地向被告支付賄款。其中一名工人其後因拒絕支付被告索取的3,000元賄款，而遭當場解僱。

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