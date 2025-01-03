粵車南下｜陳美寶：粵車南下已提上議程　與廣東省部門密切溝通

▲ 運輸及物流局局長陳美寶透露，「粵車南下」已提上議程。（資料圖片）

運輸署昨宣布，「港車北上」每日處理申請數目由400宗增至500宗。運輸及物流局局長陳美寶透露，「粵車南下」已提上議程，會與廣東省交通運輸廳密切溝通，並向社會公開徵求意見。

陳美寶接受報章訪問說，「粵車南下」是粵港澳大灣區「互聯互通」的重要舉措，並且與「港車北上」、「澳車北上」等政策相輔相成，冀共同推動粵港澳大灣區交通互聯互通和經濟社會的深度融合。

至於「港車北上」，陳美寶指相當受歡迎，新安排可增加更多符合資格的市民中籤機會，強調當局會繼續留意「港車北上」的運作情況，與內地相關部門密切聯繫，適時檢視和優化計劃的安排。她說，自2023年7月1日起「港車北上」政策落地實施以來，市民使用港珠澳大橋往來三地的熱情持續升溫，以去年7月至9月的大橋使用數字為例，平均每日有1.2萬輛車次、日均7萬人次的旅客量。

梁振英：「粵車南下」只聞樓梯響

全國政協副主席、前特首梁振英則在社交媒體發文批，

「港車北上」增加名額，「粵車南下」只聞樓梯響。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】