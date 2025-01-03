歲晚大掃除｜逾五成家務助理冀時薪達170元　勞聯促打擊內地非法勞工

▲ 港九勞工社團聯會就今年家務助理的薪酬期望，進行問卷調查，近8成受訪者認為，今年時薪應有合理調升空間。（勞聯fb圖片）

港九勞工社團聯會就今年家務助理的薪酬期望，進行問卷調查，近8成受訪者認為，今年時薪應有合理調升空間。勞聯建議加幅應不少於5%。另外，逾5成人期望今年大掃除時薪為150至170元。

勞聯及家庭服務從業員協會去年10月訪問了215位家務助理，當中有4成是時薪110元以下，37%要求上調薪金；近半受訪者表示現時薪金水平不合理，而44%受訪者則認為合理，

勞聯立法會議員林振昇指，不少家務助理需跨區工作，大部分來自基層的家務助理住在新界區，到港島及九龍區上門清潔的需求較大，交通費不便宜，認為加薪屬合理期望。

林振昇續指，自上年通關後，網上平台有不少內地廣告，聲稱可介紹內地工人，來港做家務助理的工作。他稱，透過網上平台聘用內地工人在港工作，存在聘請非法勞工的風險，建議僱主從合法渠道，聘請正規的家務助理，同時希望政府加強巡查和打擊，以保障本地工人飯碗。

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