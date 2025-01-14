社會利益納入企業營運核心 商企推動可持續城市發展 

當前全球化與都市化底下，企業角色不再限於只追求經濟利益，在制定商業策略時將社會需求納入企業營運核心，已成為推動可持續城市發展的關鍵。這種以社會利益為導向的經營模式，反映企業對承擔社會責任的決心，也能提升企業自身的品牌形象，同時為未來城市的繁榮與和諧奠定基礎。以下將看看滙豐、港燈及領展如何實踐一連串的可持續發展計劃，通過創新商業策略、社會責任和合作，推動可持續城市的發展。

膳食支援 關愛顯共融

企業透過與慈善組織的合作，能夠更有效地運用自身及合作單位的資源，接觸及幫助有需要的社群以獲得合適的支援，進一步深化其社會責任的影響。致力為社區帶來正面的改變的滙豐銀行慈善基金便與惜食堂合作，多年來成功推出多項創新的項目，包括推出速凍飯餐生產設備和配送安排、設立自動化食物收集機，以及成立互動教育中心，提升市民對浪費食物的關注，亦動員社區各階層人士為獨居長者及基層人士提供食物援助及進行家訪，關愛社區。另外，滙豐銀行慈善基金早前亦全力支持惜食堂年度項目《豐膳罐愛心2024》，於奧海城展出近3萬罐罐頭食品所組裝而成的4個巨型創意藝術作品，所有籌得的罐頭及善款將會用作支持惜食堂製作飯餐或轉贈予有需要人士。市民更可以即場響應活動，捐出未到期、未開封的罐頭食物及捐款支持，傳遞珍惜食物和關愛社區的訊息。

惜食堂一向重視教育項目，努力推動惜食文化及宣揚關愛訊息。團隊致力向本地飲食界回收仍可食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經廚房烹煮成營養均衡的膳食，最後由物流團隊免費派發給社會上有需要食物援助的人士。於2023年，滙豐銀行慈善基金與惜食堂展開為期三年的合作計劃，加強本地的膳食支援，並針對有需要的長者及弱勢社群，提供適切的幫助。透過項目，惜食堂速凍飯餐的產能將增加六成，至2027年，累計產能將達到720萬個。明年滙豐將踏入160周年，而惜食堂的新食品製作中心將於明年落成，雙方將攜手慶祝這兩項里程碑，為香港『人人有飯開』的目標邁出重要一步。

▲ 滙豐銀行慈善基金全力支持惜食堂的《豐膳罐愛心2024》，動員數十位滙豐義工於奧海城以過萬罐罐頭食品所組裝而成的「豐」足速凍餐巨型創意藝術作品，以傳遞珍惜食物和關愛社區的訊息。

▲ 惜食堂引入創新的模式，推動關愛共融，透過動員社區各階層人士，包括社福機構、區內居民、滙豐義工，為基層人士提供食物援助、進行家訪。

智惜用電 推動碳中和

因應全球對減碳的重視，不少企業亦投放資源推動碳中和。其中致力為客戶提供穩定、可靠、環保和可負擔電力供應的港燈，透過一糸列「智惜用電服務」，協助客戶和社區採用可再生能源和電動車、推廣能源效益、節約能源、電氣化和低碳生活，以減少碳排放，從而達至碳中和的目標，應對氣候變化的挑戰。

▲ 港燈推出「智惜用電服務」，協助客戶在日常生活和商業活動減少碳足跡。

「智惜用電服務」旗下設有多項基金和服務計劃，涵蓋不同對象，當中包括「智惜用電樓宇基金」、「智惜用電能源審核」、「智惜用電電動車充電方案」、「智惜用電建築工地」、「智惜用電關懷基金」、「上網電價計劃」、「可再生能源證書」、「智惜用電教育基金」等，協助客戶在日常生活和商業活動中減少碳足跡。

港燈在2025年更將撥款逾7,000萬元強化「智惜用電服務」計劃，協助和教育不同社區，包括社福機構、學校和弱勢社群，全力邁向碳中和，亦會繼續向有需要的家庭派發現金券，以及資助劏房租戶安裝獨立電表。

▲ 港燈客戶服務總經理蔡偉民（右）表示，2025年「智惜用電關懷基金」的撥款總額約 4,100 萬元，將推出多項計劃，包括支援非牟利的社福機構和學校改善能源效益。

公眾參與 教育必要性

在社區中推動可持續發展，公眾教育及參與必不可少。位於樂富廣場的「領展可持續未來館」，是全港首個扎根社區的教育及協作平台，領展利用龐大的物業網絡及社區影響力，連繫各持份者，包括商戶、供應商、業務夥伴及社區不同組織，推動跨界就可持續發展協作，並通過展覽和互動遊戲，提高公眾對可持續發展的認識，務求將可持續發展概念融入民眾生活和商業營運中。

▲ 「領展可持續未來館」是一個教育及協作平台，旨在為社區推動可持續發展，使領展的物業成為大眾學習和探索可持續發展實踐方案的理想地方。

「領展可持續未來館」於2023年4月開幕，期間定期轉換與可持續發展有關的內容，最新主題為「再生地球–解構循環經濟」，內容涵蓋多個範疇，包括氣候變化、永續時尚、過度包裝、海洋垃圾、電子廢物回收、轉廢為能，及自然為本的解決方案等，透過多項沉浸體驗及互動遊戲，為公眾展示循環經濟的原則，介紹如何將廢棄資源重新投入消費和生產過程，創造可持續的循環周期，並鼓勵公眾實踐可持續的生活方式，以助應對生態危機。

未來館亦積極推動與社會各界協作，共同推動可持續發展，除了就本次的策展內容諮詢環境保護署、海塑基金會、商界環保協會、職業訓練局外，亦與不同的非牟利機構及社會企業合作，就相關主題舉辦超過 100 場工作坊，適合一家大小參與，費用全免。

▲ 「領展可持續未來館」透過多項沉浸體驗及互動遊戲，讓參觀者了解可持續發展概念。

創新技術的應用

科技創新在推動可持續城市發展方面的作用不容忽視，企業可以通過引入新技術來提升運營效率，減少資源浪費。隨着數據技術的發展，企業可以更好地分析用戶行為，從而制定更具針對性的可持續發展措施。

比如滙豐膳食支援計劃的速凍餐自助提取機設有智能系統，惜食堂可實時知悉機內凍餐數量及溫度，以便適時補充飯餐，而長者只需使用已登記的八達通在提取機上拍卡，即可取得速凍餐，方便快捷；港燈則透過「智惜用電生活廊」中的多媒體展覽和互動遊戲，提供減碳和電氣化相關的學生STEAM工作坊和持份者講座。除免費安排實體導賞團外，亦提供虛擬參觀及線上學習活動；而領展的「領展可持續未來館」則透過多項沉浸體驗及互動遊戲，讓公眾以寓教育於娛樂的方式提升參與度，還促進了社區對可持續發展的認識。

無論是透過減少食物浪費、提升能源效率，還是推動公眾參與和教育，企業能在實現經濟效益的同時，為社會和環境的可持續發展貢獻力量，通過創新商業策略和有效的社會合作來推動可持續城市發展。

（特約）