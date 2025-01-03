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釜山航空｜韓媒：香港飛釜山客機一度無法確認起落架狀態　復飛後安全着陸

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

同型號釜山航空空中巴士A321客機。（釜山航空fb圖片）

【釜山航空 / 釜山 / BX392機型】據韓國傳媒報道，釜山航空（Air Busan）一架從香港飛往釜山的客機，於當地時間今早（3日），試圖降落金海國際機場時，因無法確認起落架狀態而復飛。空中交通管制員目視確認起落架無問題後，客機安全着陸。

涉事航班編號BX392，由空巴A321型客機執飛，機上載有112名乘客。

客機於本地時間今日凌晨1時50分在香港國際機場起飛，當地時間今早約6時20分試圖降落金海國際機場，但由於儀表故障，無法確認起落架是否正常運行而復飛。空中交通管制員目視確認起落架無問題後，客機於當地時間今早6時32分安全着陸，較原定遲12分鐘。

點擊圖片放大

釜山航空｜確認客機起落架狀態

釜山航空相關人士指，客機在試圖着陸的過程中，起落架正常啓動，但儀表顯示起落架是否啓動時，左右兩側出現時差。他又指，務安機場發生濟州航空客機事故，故決定復飛，以確認客機起落架狀態。

原定由此客機執飛的釜山航空航線，改由其他客機執飛。

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