明星育兒｜男星愛女出生4天後夭折　老婆產後血崩入ICU父親接連去世

▲ 男星二女早產4天後離世，老婆血崩入ICU父親接連去世。

【育兒資訊/早產/產後抑鬱】42歲台灣球星毛加恩與妻子去年迎接第三胎，最近拍攝雜誌時分享心路歷程，歷經第二胎早產、出生4天後夭折，再加上父親離世，兩人一度陷入低潮，毛加恩甚至長達兩年不敢過生日。

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42歲毛加恩過去是籃球員，2011年在好友高以翔牽線下加入傑星娛樂，計畫在球員退役後朝演藝圈發展，現為台灣職籃大聯盟新北國王隊總經理。2019年與小7歲造型師Tiffany結婚，隔年10月誕下長子Noah，2024年3月誕下女兒Kyla。

毛加恩一家四口近日為台灣親子雜誌拍攝封面，談到Tiffany每一胎懷孕都驚心動魄，讓毛加恩有了女兒後趕緊去結紮。

明星育兒｜太太產後血崩跟死神搏鬥

Tiffany新婚沒多久懷孕需要住院安胎，3個月的時間在床上大小便，都是毛加恩在處理。「身高195公分的他，願意睡醫院很小的床，只為了我和孩子的健康。」

2022年Tiffany宣布懷二胎，但懷孕6個月時，因劇烈宮縮早產，女兒在出生4天後夭折，且當天還是毛加恩生日，相當令人悲慟。Tiffany至今難以忘懷，當日剖腹生產後，出現血崩情況，跟死神搏鬥，住在加護病房兩天。

醫護人員告訴她：「久久會遇到一個棘手的案子，我的案例是他們遇到十分害怕的狀況。」那時，身體經歷生死關頭，又面臨失去第二胎的傷痛，讓她嚴重產後抑鬱，Tiffany難過表示：「女兒過世那天，剛好是毛加恩的生日，過沒多久，公公也走了。」

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明星育兒｜經歷喪女之痛 父親離世

毛加恩父親後，他在IG發文悼念父親，並表示心中無法言喻的悲痛，還稱父親是他心中的英雄，總是願意為他們付出，帶他們去迪士尼的回憶將永遠珍藏。他還坦言︰「謝謝你教我打籃球，支持我的夢想，讓我成為今天的我。你對我的關心與鼓勵一直是我最大的動力。雖然我無法在你身邊，但我和Tiffany、Noah永遠愛你，會永遠懷念你。」

明星育兒｜夫妻亙勉勵 出走喪女陰霾

大概半年的時間，兩人一度陷入低潮，毛加恩甚至長達兩年不敢過生日，每年都會想起第二胎女兒。後來，夫妻倆靠著信仰、相互鼓勵陪伴，把專注力集中在兒子身上，漸漸走陰霾，「把慶生換成慶祝每年能夠陪他們很幸福。」不過在坐月期間，Tiffany一方面照顧兒子太累，再加上身體和精神又經歷太大創傷，罹患嚴重產後抑鬱，Tiffany想提醒媽媽們：「一定要睡飽睡好，才有精神面對小孩。」

明星育兒｜懷第三胎每天自行打抗凝血針

後來懷第三胎時，毛加恩便陪著她不喝酒、不出門，「孕期常因無法外出而心理不平衡，他為了我滴酒不沾，完全照著我的作息走。」每一胎都有妊娠毒血症（子癇前症），第三胎時，由於胎盤血流不好，每天要自己打2劑抗凝血針，且需要安胎，毛加恩強調：「我不應酬不喝酒是小事，她才是最辛苦的人。」

Tiffany懷孕28週時先打了一劑強肺針，即幫助肺功能成熟、硫酸鎂去減低腦癱風險，用抑制宮縮藥物等協助準媽媽盡量延緩分娩。撐到32週時胎心音下跌，又趕緊注射另一劑強肺針，撐了2天，醫生決定把她生出來。

「妹妹會提早出來，是因為在我肚子裡一整天都完全沒有動！媽媽第六感很準，當天沒有胎動，就立即決定去醫院，我要去救她！」第三胎比較緊張，胎動一減少或沒胎動便衝醫院，「懷孕時不要忍，孕期有任何狀況多就醫。」

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明星育兒｜愛妻號決定結紮

毛加恩認為，「生到第三胎的Tiffany，才開始懂得享受當媽媽！」第一胎綁手綁腳，好像在做一個「把孩子健康養大」的工作，沒有真的享受這個過程。

令人感動的是，非常愛小孩的毛加恩，從小跟哥哥長大、一起打籃球，原本希望生愈多愈好，可是看到Tiffany懷三胎過程的辛苦，決定結紮，「她身體狀況不好，不要冒生命安全再開刀，為了家庭我很樂意。」Tiffany補充：「結紮這件事沒有想像中可怕，他現在很驕傲，到處宣傳。」

明星育兒｜夫妻育兒之道

毛加恩表示，現在的她「有睡好、更多的幫忙，並告訴自己要開心，克服前兩胎產後憂鬱，非常樂於照顧兒子和女兒」。要戰勝產後憂鬱並不容易，毛加恩陪著Tiffany經歷與面對，在她快崩潰時說「我來」，成為接住她情緒的人，或是在吵架時當冷靜的一方，幫她解決問題。

有了孩子之後，毛加恩也儘量減少應酬，更因為每天早上七點多要送兒子上學，晚上應酬都推掉，成為老婆的好隊友。Tiffany笑說，自己沒辦法一打二，都是二打二，育兒因為互相分擔，讓兩人皆非常享受當爸媽。

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