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癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【頭暈/貧血/大腸癌】頭暈勿輕視！台灣一名年約40歲的女子有2至3年時間持續感到頭暈，原以為過勞所致，但經抽血檢查後，醫生發現其血色素過低得離譜，進一步檢查後竟證實患上大腸癌。

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台灣外科醫生陳榮堅在Facebook發文分享個案指該女子頭暈症狀持續2至3年，起初以為工作過勞導致。直到有一次她於公司體檢發現血色素不足，再誤以為自己有女性常見的缺鐵性貧血，所以開始自行補充鐵劑，不過卻依然未見好轉，她於是才決心求醫。

陳榮堅於是為女子安排抽血檢查，發現她鐵的數值大約40幾（正常值應在65），確實偏低。但更令他注意的是，女子的血色素只有 6（女性正常範圍約 12-16）。由於女子月經量並沒有過多，有時甚至還偏少，陳榮堅再幫對方做糞便潛血反應，發現有異狀，女子因此需進一步做大腸鏡檢查。

陳榮堅指女子因為工作忙碌，一直沒有確定檢查時間，足足拖了3個月才抽到時間照大腸鏡。結果發現，在她的結腸處有一個4厘米的腫瘤，證實患上大腸癌，需進行手術切除。值得慶幸是，腫瘤沒發生淋巴轉移，不過，因腫瘤比較大，為了降低復發風險，陳榮堅仍建議女方術後接受輔助性化療。

陳榮堅藉此提醒，無緣無故血色素很低，無論男女，都要考慮可能是跟癌症有關。他也呼籲大家不要因為工作忙碌而忽視身體發出的警訊，更不應拖延必要的檢查。

同場加映: 大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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同場加映: 預防患上大腸癌5大方法

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