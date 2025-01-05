癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神

【頭暈/貧血/大腸癌】頭暈勿輕視！台灣一名年約40歲的女子有2至3年時間持續感到頭暈，原以為過勞所致，但經抽血檢查後，醫生發現其血色素過低得離譜，進一步檢查後竟證實患上大腸癌。

最新影片:

台灣外科醫生陳榮堅在Facebook發文分享個案指該女子頭暈症狀持續2至3年，起初以為工作過勞導致。直到有一次她於公司體檢發現血色素不足，再誤以為自己有女性常見的缺鐵性貧血，所以開始自行補充鐵劑，不過卻依然未見好轉，她於是才決心求醫。

陳榮堅於是為女子安排抽血檢查，發現她鐵的數值大約40幾（正常值應在65），確實偏低。但更令他注意的是，女子的血色素只有 6（女性正常範圍約 12-16）。由於女子月經量並沒有過多，有時甚至還偏少，陳榮堅再幫對方做糞便潛血反應，發現有異狀，女子因此需進一步做大腸鏡檢查。

陳榮堅指女子因為工作忙碌，一直沒有確定檢查時間，足足拖了3個月才抽到時間照大腸鏡。結果發現，在她的結腸處有一個4厘米的腫瘤，證實患上大腸癌，需進行手術切除。值得慶幸是，腫瘤沒發生淋巴轉移，不過，因腫瘤比較大，為了降低復發風險，陳榮堅仍建議女方術後接受輔助性化療。

陳榮堅藉此提醒，無緣無故血色素很低，無論男女，都要考慮可能是跟癌症有關。他也呼籲大家不要因為工作忙碌而忽視身體發出的警訊，更不應拖延必要的檢查。

同場加映: 大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映: 預防患上大腸癌5大方法

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相關文章:

大腸癌｜排便3種異樣求醫揭大腸癌4期 醫生：小心1種極高危特徵

大腸癌｜20歲女常胃痛肚脹打嗝 照腸鏡驚見逾20粒瘜肉 醫生嘆1原因患癌率高5倍【附5招預防大腸癌】

大腸癌丨繪畫女網紅患大腸癌 不敵癌魔病逝年僅29歲曾9次化療無好轉宣布停止

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5