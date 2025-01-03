啟德體育園｜周日測試賽不設特別巴士路線　首試以電子平台召集的士司機載客

▲ 啟德主場館將於本周日進行首場測試賽。（朱永倫攝）

【啟德體育園 / 啟德主場館 / 七人欖球賽】可容納5萬人的啟德主場館將於本周日（5日）進行首場測試賽，舉辦大專體育協會七人欖球賽賽事，預計有約1萬名觀眾參與。當天將上演17場賽事，約上午11時15分開始，觀眾最早可在上午10時進場；決賽預計下午5時50分進行，約6時半結束，不設即場售票。

館內設驗票閘機，觀眾掃描票面內二維碼即可入閘，不設劃位。體育專員蔡健斌表示，活動維持數個小時，觀眾可於測試賽期間多次進出主場館。入場人士同樣要經安檢方可入場，食物飲品及長傘均不可帶入場，即使空樽亦不能帶進場內，場內有飲水機，並有紙杯提供。如沒有手提包或背包的人士，可使用快綫入場。

交通方面，當局建議觀眾使用啟德或宋皇臺站D出口到場，步行10分鐘至主場館，沿途將有紫色指示牌，指示觀眾入場。蔡健斌提醒，私家車落客區位於世運道，惟會場不設泊車位，不鼓勵觀眾駕駛私家車前往會場。

至於乘坐的士的乘客，可在宋皇臺道上落客區落車，步行7分鐘至主場館。運輸署早前已與的士業界溝通並實地視察，讓業界人士了解相關位置。體育園在運輸署協助下，與的士業界設立即時通訊平台，向業界發放訊息，包括乘客輪候情況，以便的士盡快到現場提供服務。

是次測試賽不設特別巴士路線，運輸署首席運輸主任尹柏恩指，會考慮活動性質、觀眾人數等決定是否提供特別巴士路線服務，是次測試賽涉及不同場次的賽事，料1萬名觀眾將分批入場，相信港鐵能夠應付今次測試的載客需求。尹又指，港鐵已安排後備列車，有需要時加強服務。

蔡健斌透露，本月18日會有一場涉及1.8人的演唱會測試，本月底及下月初亦會有過萬人的演練和壓力測試，為啟德體育園今年首季開幕做好準備，詳情將稍後公布。

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