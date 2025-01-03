  • 20°C
香港時間：202513日 (五) 18:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新場直擊｜AEON STYLE啟德體育園開業　限時優惠購物獲$50電子優惠券

休閒消費

撰文： 莫菲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

AEON STYLE 啟德開業

【啟德體育園/AEON啟德】「AEON STYLE」店舖分別在港島開設AEON STYLE康怡、在九龍區開設AEON STYLE黃埔、AEON STYLE旺角、AEON STYLE油塘及AEON STYLE荃灣，今日「AEON STYLE 啟德」正式在啟德體育園開業。

「AEON STYLE 啟德」提供「幸福」的日常生活及「飲食、享受、玩樂」的週末體驗作為店舖概念，引入更多健康的和高品質的日系商品。

新店涵蓋超市、AEON自家家居生活品牌「HOME COORDY」、AEON研發機能性内衣TOPVALU PEACE FIT WARM；並不定時注入POP UP展區及「KOMEDA'S Coffee AEON STYLE啟德」等。

為慶祝開業，AEON STYLE啟德於1月3日（五）至1月20日（一）推出各項期間限定優惠，包括「開業見面禮」、「AEON 會員驚喜禮遇」、「啟德迎新賞」等。

AEON會員於AEON STYLE啟德購物每滿$150（折實單一發票計），即可獲贈電子印花一個。集齊6個印花，即可換領$50電子優惠券一張。

另憑指定AEON銀聯卡以Apple Pay於AEON單一簽賬滿HK$399或以上，每日賞高達10%現金回贈（10,000 積分獎賞，相等於高達HK$40現金回贈）。推廣及登記期：即日起至2025年1月31日。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜7米高米奇Wisher亮相海港城 URDU期間限定店推50款精品
今日 11:38
親子好去處｜7米高米奇Wisher亮相海港城 URDU期間限定店推50款精品
新春美食2025｜莆田新春套餐早鳥優惠88折　外賣自取盆菜贈送禮盒一份
今日 11:47
新春美食2025｜莆田新春套餐早鳥優惠88折　外賣自取盆菜贈送禮盒一份
新年好去處2025｜太古城中心 x 可口可樂打造復古餐廳　6大打卡及互動區域歡聚新年
今日 13:48
新年好去處2025｜太古城中心 x 可口可樂打造復古餐廳　6大打卡及互動區域歡聚新年

你可能感興趣

親子好去處｜7米高米奇Wisher亮相海港城 URDU期間限定店推50款精品
今日 11:38
親子好去處｜7米高米奇Wisher亮相海港城 URDU期間限定店推50款精品
新春美食2025｜莆田新春套餐早鳥優惠88折　外賣自取盆菜贈送禮盒一份
今日 11:47
新春美食2025｜莆田新春套餐早鳥優惠88折　外賣自取盆菜贈送禮盒一份
新年好去處2025｜太古城中心 x 可口可樂打造復古餐廳　6大打卡及互動區域歡聚新年
今日 13:48
新年好去處2025｜太古城中心 x 可口可樂打造復古餐廳　6大打卡及互動區域歡聚新年
著數優惠 餐廳情報 超市 啟德體育園

最高瀏覽

運動養生｜多做運動身體好？研究列8大延壽運動　第一位可長命多達10年
運動養生｜多做運動身體好？研究列8大延壽運動　第一位可長命多達10年
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
急症室最長等候時間（01月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月03日 時間12:05）
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角
離開TVB｜TVB藝訓班演員宣布離巢　曾連續開工74小時1劇分飾10角