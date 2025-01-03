新場直擊｜AEON STYLE啟德體育園開業　限時優惠購物獲$50電子優惠券

▲ AEON STYLE 啟德開業

【啟德體育園/AEON啟德】「AEON STYLE」店舖分別在港島開設AEON STYLE康怡、在九龍區開設AEON STYLE黃埔、AEON STYLE旺角、AEON STYLE油塘及AEON STYLE荃灣，今日「AEON STYLE 啟德」正式在啟德體育園開業。

「AEON STYLE 啟德」提供「幸福」的日常生活及「飲食、享受、玩樂」的週末體驗作為店舖概念，引入更多健康的和高品質的日系商品。

新店涵蓋超市、AEON自家家居生活品牌「HOME COORDY」、AEON研發機能性内衣TOPVALU PEACE FIT WARM；並不定時注入POP UP展區及「KOMEDA'S Coffee AEON STYLE啟德」等。

為慶祝開業，AEON STYLE啟德於1月3日（五）至1月20日（一）推出各項期間限定優惠，包括「開業見面禮」、「AEON 會員驚喜禮遇」、「啟德迎新賞」等。

AEON會員於AEON STYLE啟德購物每滿$150（折實單一發票計），即可獲贈電子印花一個。集齊6個印花，即可換領$50電子優惠券一張。

另憑指定AEON銀聯卡以Apple Pay於AEON單一簽賬滿HK$399或以上，每日賞高達10%現金回贈（10,000 積分獎賞，相等於高達HK$40現金回贈）。推廣及登記期：即日起至2025年1月31日。

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