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口腔健康｜40歲男感冒喉嚨腫痛　突現雙下巴揭患1病　醫生警告：致死率達50%【附醫生拆解症狀＋成因】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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【喉嚨痛／感冒／雙下巴】喉嚨腫痛發炎，處理不當可能是嚴重感染的先兆。台灣一名40歲男病人感冒發病幾天未癒，喉嚨更越來越腫，求醫時甚至驚現雙下巴。其主診醫生大驚，指這種口腔感染若未有及時處理，若受感染致命率恐高達50%。

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口腔健康｜感冒食藥好不了 隔天現雙下巴恐嚴重感染

台灣耳鼻喉科醫生李典憲早前在Facebook專頁發文分享一宗危險病例，指有一名40歲男子來門診求醫，表示自己前2天患感冒、喉嚨痛，自行服藥後情況無改善，喉嚨更越來越痛。當日來看醫生時，更清晰看到整個下巴都腫起來，變成「雙下巴」，男病人亦表示自己進食、吞嚥非常困難。

男子喉嚨腫痛至現雙下巴。（Facebook圖片）

李典憲一看到病人的「雙下巴」，立刻診斷為典型口底蜂窩性組織炎，又稱Ludwig氏咽峽炎（Ludwig's angina），屬於一種深頸部感染，要非常小心檢查感染有否延伸到舌根，恐造成舌根腫大，導致有窒息風險。他隨即為男子進行鼻咽喉內視鏡檢查，及時發現病人的舌根已經腫起來，因擔心後續會有呼吸阻塞的問題，故立刻將病人轉介至大醫院接受進一步治療。他引述過往研究數據，指出Ludwig氏咽峽炎若未有及時治療，嚴重感染的死亡率可高達50%

口腔健康｜醫生拆解主要症狀　嚴重感染可窒息致命

李典憲指出，Ludwig氏咽峽炎的成因有7成跟牙齒感染有關，另外吸煙、肥胖、飲酒、免疫不全，都會增加感染風險。Ludwig氏咽峽炎主要症狀包括：

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主要症狀如下：

  • 發燒
  • 喉嚨劇痛
  • 吞嚥困難
  • 頸部腫脹
  • 如感染加劇，可能造成舌頭後倒、呼吸道阻塞，產生氣喘、呼吸困難，嚴重情況甚至會導致窒息致命。

他提醒，只要及時診斷並接受抗生素治療，必要時外科引流膿瘍，死亡率可降至10%以下。要降低患病風險，他建議大眾平日要注意口腔保健、避免煙酒、保持良好的生活作息。

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