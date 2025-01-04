小學功課｜小學數學題「4x△=△+36，△=？」被指好難　1細節被網民反嘲：曬命多過唔識

▲ 「4x△=△+36，△=？」小學數學題被指好難，眼利網民發現1細節反嘲「曬命」。

【小學功課/小學數學題】現在有不少小學功課題目難倒家長，近日有人在社交平台分享一道小學數學題「4x△=△+36，△=？」，被題目考起的他直呼好難，引來大批網民幫忙解答。

小學功課｜小學數學題「4x△=△+36，△=？」考起網民 有人1秒解答

該網民於Threads分享一道一元一次方程式的數學題目「4x△=△+36，△=？」，更留言「小學題目已經這麼難？」

▲ 網民分享一道小學數學題考「4x△=△+36，△=？」 ，更直指好難。（Threads圖片）

題目一出，立刻有人解答，表示以前小學老師教小學生的計算方法是畫出所有的三角形：

△+△+△+△=△+36 △+△+△=36 △=12

另外也有人用其他方式解答，「4X=X+36，4X-X=36，X(4-1)=36，3X=36，X=12」、「4X=X+36，3X=36，X=12。這是國小程度沒錯吧」、「把題目想成四個△等於一個△加36就不難了，如果不能用代數的話，就要讓孩子知道符號的意義，而不是單純的去學運算」。

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小學功課｜眼利網民發現1細節反嘲：這是炫耀吧

雖然題目被樓主指好難，但其他網民卻表示非常簡單，「到底哪裡難…」、「一元一次確實是小學啊！你小學是不是上課都把間尺夾在筆上當飛機玩」、「小學有教移項法則吧」、「第一眼就看出是12了，不難啊！」。

也有眼利網民發現，該題目是寫在印有「清華大學」字眼的紙上，使人認為是故意「反串」，「他用清華的紙欸！這不就是用來炫耀的嗎？」、「這是反串吧！」、「這可能是清華大學的畢業考試，不會也是很正常的」。

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