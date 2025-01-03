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有機食品︱漁農美食嘉年華開鑼　設約420個攤位冀吸引16萬人次入場

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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漁農美食嘉年華今日開鑼。（曾耀輝攝）

2025本地漁農美食嘉年華由即日（3日）起一連3日，在旺角花墟公園舉行，共設約420個攤位，展銷多種本地漁農產品及其他貨品；入場費全免。

嘉年華籌委會主席劉堅偉表示，今年攤檔數量創歷年新高，嘉年華開幕首1小時已錄約2,000入場人次，較去年同期增兩成，估計入場人次將陸續增加。劉期望3日展期共吸引16萬人次入場，且料顧客消費力略高於去年，「旺丁又旺財。」

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嘉年華由漁護署和蔬菜統營處及魚類統營處合辦，是全港最大規模的戶外漁農墟，共設約420個展銷攤位，當中逾220個攤位售賣本地漁農產品，如車厘茄、椰菜、番薯、水耕微菜苗、青龍蝦、烏頭、羅非魚及藍瓜子斑等。由業界、學術界、漁護署及魚統處合作研發的預製菜，包括櫻桃木煙燻魚仲、四款膠原蛋白果凍及上海燻魚，亦於場內發售。

另外，嘉年華設多個本地美食、有機和健康食品及家居用品攤位；本地漁農業主題拍照區；又有音樂表演、烹飪示範等表演節目；更設農展區和漁展區，展示業界如何善用科技提高生產力，並提升產品質素。

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其中，農展區除了介紹現代化農用機械和多項種植科技，亦展示與農業相關的3D立體圖像背景、多種時令本地特色農作物，及一對「農館」吉祥物「農家兄妹」—「米米」和「豆豆」，供市民打卡留念。

漁展區則以虛擬實境（VR）技術，讓市民仿如親身到訪漁護署的東龍洲現代化海產養殖示範場，了解半潛式桁架深海網箱，較傳統木製魚排的優勝之處。市民亦有機會操作無人機，了解收集水樣本的現代化方法，並以顯微鏡檢測水樣本中的浮游植物；「優質養魚場計劃」的吉祥物更會到場和市民見面。

2025本地漁農美食嘉年華詳情

日期：2025年1月3至5日

時間：上午10時至晚上8時

地點：旺角花墟公園（有免費穿梭巴士往來港鐵石硤尾站C出口）

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